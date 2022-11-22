CANLI | Monaco - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşıyor.
CANLI | 4. PERİYOT
AS Monaco: 63
Fenerbahçe Beko: 79
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Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
CANLI | 4. PERİYOT
AS Monaco: 63
Fenerbahçe Beko: 79
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
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