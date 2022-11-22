CANLI | Monaco - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor..

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CANLI | Monaco - Fenerbahçe Beko
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22 Kasım 2022 20:58
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşıyor.

CANLI | 4. PERİYOT

AS Monaco: 63

Fenerbahçe Beko: 79

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 Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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