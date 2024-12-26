Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşıyor.
Gaston Medecin Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.00'de başladı.. Mücadele, S Sport, EXXEN ve Bilyoner TV'den yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
MONACO: 47
ANADOLU EFES: 34
(2. PERİYOT)
1. PERİYOT: Monaco 22-13 Anadolu Efes
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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Gaston Medecin Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.00'de başladı.. Mücadele, S Sport, EXXEN ve Bilyoner TV'den yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
MONACO: 47
ANADOLU EFES: 34
(2. PERİYOT)
1. PERİYOT: Monaco 22-13 Anadolu Efes
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!