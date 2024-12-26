CANLI| Monaco - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Monaco'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI| Monaco - Anadolu Efes
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26 Aralık 2024 21:00
Son güncelleme 26 Aralık 2024 21:47
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşıyor.

Gaston Medecin Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.00'de başladı.. Mücadele, S Sport, EXXEN ve Bilyoner TV'den yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

MONACO: 47

ANADOLU EFES: 34

(2. PERİYOT)

1. PERİYOT: Monaco 22-13 Anadolu Efes

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