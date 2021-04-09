CANLI: Milano - Anadolu Efes

Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes 34. hafta maçında deplasmanda AX Armani Exchange Milan'a konuk oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Milano - Anadolu Efes
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09 Nisan 2021 21:42
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 34. hafta maçında deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya geliyor. Mediolanum Forum'da oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı.

AX MILAN: 5
ANADOLU EFES: 3

*İlk çeyrek oynanıyor...

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Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 22 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. İtalyan temsilcisi ise 20 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 72-69 mağlup olmuştu.



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