(CANLI MENAJERİMİ ARA İZLE) Yeni bölüm Menajerimi Ara Star HD canlı yayın full kesintisiz

Yoğun izleyici kitlesine sahip olan dizi Manajerimi ara son bölüm olarak 7 Şubat 2021 Pazar saat 20:00'de STAR TV'de canlı takip tek parça olarak izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Menajerimi Ara 24. bölüm canlı izle seçeneği ile son bölümü izleyebilirsiniz. Online izle yeni bölümüyle ekranlara geliyor ve televizyon başında izleyiciler meraklı bekleyişini sürdürüyor. Vatandaşlar severek izlediği Menajerimi Ara online izle canlı yayın yeni bölüm diyerek meraklı bekleyişini sürdürüyor ve kesintisiz izliyor.

StarTV'de yayınlanan Manejerimi Ara dizisi uyarlama dizisi olarak karşımıza çıkıyor ve 24. bölüm canlı izle yeni full izle detayları bulunuyor. Ünlü dizi sevenlerini yeni bölüm StarTV HD online izle 24 bölüm youtube tek parça izle detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Star'da yayınlanan ve ilgiyle izlenen Menajerimi Ara son bölüm izle yayınlanıyor. Tarihlerden 7 Şubat Pazar günü Menajerini Ara son bölüm yayınlanacak ve yeni bölüm ile ekranlarda olacak.Menajerimi Ara 24. bölümün konusun açıklandı. Menajerimi Ara yeni bölümün konusu şu şekilde:"Çınar, ajanstaki muhbirin peşine düşerken, Feris, yeni öğrendiği sürpriz gerçekle baş etmeye çalışır. Bir yandan Mayda'yla boşanma sürecini tek başına kaldırmaya çalışan Kıraç, bir yandan da bir oyuncusunun sette çıkardığı krizleri çözmeye çalışır. Dicle ve Barış ilişkilerini saklamakta giderek zorlansalar da Barış'ın geçmişine yapacakları küçük bir yolculukla aşklarının tadını çıkarmaya devam ederler. Feris ve Dicle oyuncuları Aslı Tandoğan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtulmak için ellerinden geleni yaparken ilginç yollara başvururlar. Feris'in alacağı karar merakla beklenirken bir anda öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır. Dicle ve Barış için her şey yolunda giderken sürpriz bir ismin ilişkilerini öğrenmesi onlar için her şeyi değiştirecektir."Barış'la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans'ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken Dicle sürpriz bir çıkış yapar.Dicle'nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir'in bir seçim yapması gerekir. Kıraç'ın Serkan'la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç'ın itirafı Ego'daki herkesi şoke ederken Dicle'yi de çok zor durumda bırakır.Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç ÖzdalBabasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor. Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir'deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor.Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?Yapım: Ay YapımYapımcı: Kerem ÇatayYönetmen: Ali BilginSenaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtakİdari Yapımcı: Ali Demir2. Yönetmen: Elif TurgayGörüntü Yönetmeni: Selim DemiratarSanat Yönetmeni: İsmail DurmazMüzik: Saki Çimen, Uğur AteşKıraç: Barış FalayFeris: Canan ErgüderÇınar: Fatih ArtmanDicle: Ahsen EroğluBarış: Deniz Can AktaşPeride: Ayşe Nil ŞamlıoğluBeren: Yaprak MedineGülin: Gamze KaradumanJülide: Nazlı Senem ÜnalEmrah: Semi SırtıkkızılBekir: Bedir BedirMayda: Aslı MavitanLeyla: Pınar ÜnsalMeral: Buse Sinem İrenEce: Duygu ŞenSedef: Melisa SedaAydın: Beran Kotan