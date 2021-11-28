CANLI Malatyaspor Galatasaray maçı İZLE

Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Zorlu mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı reklamsız izle link ! Spor Toto Süper Lig'in 14 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Malatya'da karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY TUTTUR'DA



Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan!



YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA









YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Yeni Malatyaspor ile Galatasaray iarasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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YENİ MALATYASPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE







GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi Ümit Öztürk oldu. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fatih Terim: "Bundan sonra kayıp yaşamamalıyız"



Marsilya'yı yenerek Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray, ligde de tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligde sekizinciliğe kadar gerilen sarı kırmızılar, Malatya'yı yenerek kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Marsilya karşısında ortaya konan oyun ve mücadeleden bir hayli memnun olan Fatih Terim de zorlu deplasman öncesi oyuncularını motive ediyor. Tecrübeli hoca Avrupa'da çok daha farklı bir tablo ortaya koyduklarını söylerken "Aynı konsantrasyonu ligde de göstermemiz lazım. 'Lig uzun, kayıpların telafisi var' durumunu çoktan geçtik. Bundan sonra yarışta olmak istiyorsak puan kaybı yaşamamalıyız" ifadelerini kullandı. Oyuncular da kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bundan sonra her maçı final gibi oynayacağız" sözünü verdi.



İki takımın eksikleri



Yeni Malatyaspor'da sakatlığı devam eden Tetteh'in oynama ihtimali düşük görülüyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile birlikte Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Yeni Malatyaspor

Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem







Galatasaray

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne







Son 4 maçın 3'ünü kazanamadı



Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Bu süreçte rakip filelere 5 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.



Galatasaray'da son taktik otobüste



Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10 sezonda Terim'in tribünde olduğu 30 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 10 beraberlik-7 yenilgi ile 41 puan kaybetti. Sırasıyla Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalyaspor maçlarında cezalı duruma düşen Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Tahkim, Galatasaray'ın başvurusunu geri çevirirse tecrübeli çalıştırıcı, devreyi kapatacak. İmparator'un yokluğunda Malatya deplasmanında takımı yardımcı antrenörler, Necati Ateş-Selçuk İnan ikilisi saha kenarından idare edecek. Cezalı Fatih Terim, oyuncuları ile son kez takım otobüsünde görüşecek. Stada gidene kadar son konuşmasını yapacak olan deneyimli teknik adam, takımı yardımcılarına emanet edip ardından da kendisine ayrılan locada maçı takip edecek. (Sabah-Mehmet Özcan) Levent Tüzemen, Fatih Terim'in aldığı cezayı değerlendirirken, "Fatih Terim, vücut dilini iyi kullanan, kenarda oyuncuları ile iletişimini hiç bırakmayan bir teknik adam. Kulübede olmadığında oyuncular, kontrolü kaybediyor. Özellikle genç oyuncular, Terim'in ikazlarıyla aynı hatayı tekrarlamıyor. Selçuk İnan, Terim'in vereceği direktifler doğrultusunda oyunu sürekli ayakta takip edip oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarmalıdır. TFF'nin disiplin uygulamalarında ciddi çelişkiler var. 1- Kırmızı kartla oyundan atılan oyuncu soyunma odasına girene kadar maç başlamıyor. Oyuncu kulübede oturamıyor. 2- Oyundan atılan teknik adam olunca, soyunma odasına giderse ceza alıyor. 3- Maç içinde teknik adam oyundan atılırsa kurallar kulübenin arkasındaki tribüne çıkmasına izin veriyor. 4- Cezalı olduğu maçta teknik adama 'kulübenin arkasında görev yapamazsın, kendine başka yer bul' deniyor. Bu skandal kuralın değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi. Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.



9. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 9. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

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Son 5 maçta yenilmedi



Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 9 gol atarken rakibine sadece 2 gol izni verdi.



Malatya'daki maçlar



Sarı-kırmızılı ekip, Malatya deplasmanındaki son 4 lig maçında 1 kez kazanabildi. Malatya'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" ise deplasmanda 1 kez galip gelebildi. Yeni Malatyaspor'un 6 golüne Galatasaray 5 golle karşılık verebildi.



Galatasaray'da 24 yaşına giren Mustafa Muhammed'in doğum günü kutlandı 🎂 pic.twitter.com/KOFnD7ofrd



— Sporx (@sporx) November 28, 2021 Galatasaray, Diagne'ye güveniyor



Bu sezon ileri uçta bir türlü istikrar sağlayamayan Galatasaray'ın birinci golcüsü Mbaye Diagne olarak belirlendi. Marsilya maçında gol atmasa da takım arkadaşlarını pozisyonlara sokan, direnci ile rakip savunmayı zorlayıp açıklar yaratan Diagne'nin performansından teknik direktörü Fatih Terim memnun kaldı. Senegalli forvet bugün Yeni Malatya deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacak. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ise yedek soyunacak. Teknik heyet, karşılaşmanın gidişatına göre kulübedeki iki oyuncu ile hamle yapacak.



Spor Toto Süper Lig'in 14 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Malatya'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Yeni Malatyaspor ile Galatasaray iarasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Marsilya'yı yenerek Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray, ligde de tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligde sekizinciliğe kadar gerilen sarı kırmızılar, Malatya'yı yenerek kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Marsilya karşısında ortaya konan oyun ve mücadeleden bir hayli memnun olan Fatih Terim de zorlu deplasman öncesi oyuncularını motive ediyor. Tecrübeli hoca Avrupa'da çok daha farklı bir tablo ortaya koyduklarını söylerken "Aynı konsantrasyonu ligde de göstermemiz lazım. 'Lig uzun, kayıpların telafisi var' durumunu çoktan geçtik. Bundan sonra yarışta olmak istiyorsak puan kaybı yaşamamalıyız" ifadelerini kullandı. Oyuncular da kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bundan sonra her maçı final gibi oynayacağız" sözünü verdi.Yeni Malatyaspor'da sakatlığı devam eden Tetteh'in oynama ihtimali düşük görülüyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile birlikte Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, AdemMuslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, DiagneGalatasaray, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet alamadı. Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Bu süreçte rakip filelere 5 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10 sezonda Terim'in tribünde olduğu 30 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 10 beraberlik-7 yenilgi ile 41 puan kaybetti. Sırasıyla Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalyaspor maçlarında cezalı duruma düşen Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Tahkim, Galatasaray'ın başvurusunu geri çevirirse tecrübeli çalıştırıcı, devreyi kapatacak. İmparator'un yokluğunda Malatya deplasmanında takımı yardımcı antrenörler, Necati Ateş-Selçuk İnan ikilisi saha kenarından idare edecek. Cezalı Fatih Terim, oyuncuları ile son kez takım otobüsünde görüşecek. Stada gidene kadar son konuşmasını yapacak olan deneyimli teknik adam, takımı yardımcılarına emanet edip ardından da kendisine ayrılan locada maçı takip edecek. (Sabah-Mehmet Özcan) Levent Tüzemen, Fatih Terim'in aldığı cezayı değerlendirirken, "Fatih Terim, vücut dilini iyi kullanan, kenarda oyuncuları ile iletişimini hiç bırakmayan bir teknik adam. Kulübede olmadığında oyuncular, kontrolü kaybediyor. Özellikle genç oyuncular, Terim'in ikazlarıyla aynı hatayı tekrarlamıyor. Selçuk İnan, Terim'in vereceği direktifler doğrultusunda oyunu sürekli ayakta takip edip oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarmalıdır. TFF'nin disiplin uygulamalarında ciddi çelişkiler var. 1- Kırmızı kartla oyundan atılan oyuncu soyunma odasına girene kadar maç başlamıyor. Oyuncu kulübede oturamıyor. 2- Oyundan atılan teknik adam olunca, soyunma odasına giderse ceza alıyor. 3- Maç içinde teknik adam oyundan atılırsa kurallar kulübenin arkasındaki tribüne çıkmasına izin veriyor. 4- Cezalı olduğu maçta teknik adama 'kulübenin arkasında görev yapamazsın, kendine başka yer bul' deniyor. Bu skandal kuralın değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi. Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 9. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 9 gol atarken rakibine sadece 2 gol izni verdi.Sarı-kırmızılı ekip, Malatya deplasmanındaki son 4 lig maçında 1 kez kazanabildi. Malatya'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" ise deplasmanda 1 kez galip gelebildi. Yeni Malatyaspor'un 6 golüne Galatasaray 5 golle karşılık verebildi.Bu sezon ileri uçta bir türlü istikrar sağlayamayan Galatasaray'ın birinci golcüsü Mbaye Diagne olarak belirlendi. Marsilya maçında gol atmasa da takım arkadaşlarını pozisyonlara sokan, direnci ile rakip savunmayı zorlayıp açıklar yaratan Diagne'nin performansından teknik direktörü Fatih Terim memnun kaldı. Senegalli forvet bugün Yeni Malatya deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacak. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ise yedek soyunacak. Teknik heyet, karşılaşmanın gidişatına göre kulübedeki iki oyuncu ile hamle yapacak.

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