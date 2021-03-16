Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşıyor.
Menora Mivtachim Salonu'nda oynanan mücadele TSİ 20.30'da başladı.
MACCABI: 31
ANADOLU EFES: 47
*2. çeyrek oynanıyor...
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THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan lacivert-beyazlılar, 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 14. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 91-89 kazanmıştı.
Menora Mivtachim Salonu'nda oynanan mücadele TSİ 20.30'da başladı.
MACCABI: 31
ANADOLU EFES: 47
*2. çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan lacivert-beyazlılar, 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 14. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 91-89 kazanmıştı.