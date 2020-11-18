CANLI: Macaristan - Türkiye

Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Macaristan deplasmanına çıkıyor.

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CANLI: Macaristan - Türkiye
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18 Kasım 2020 21:26
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

Puskas Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova.

CANLI: MACARİSTAN 0-0 TÜRKİYE

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

Macaristan'ın ilk 11'i: Dibusz, Lang, Hangya, At. Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

İHTİMALLER, İHTİMALLER

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin liderliği için gruptaki son maçta bugün Macaristan'ı mağlup edip, Rusya'nın Sırbistan'a puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.



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