CANLI: Macaristan - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşılaşıyor.
Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katılan A Milli Takım, Macaristan karşısında 26. defa Avrupa Şampiyonası biletini almaya çalışacak. Milliler, maçı kazanması halinde Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.
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MACARİSTAN: 23
TÜRKİYE: 28
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Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katılan A Milli Takım, Macaristan karşısında 26. defa Avrupa Şampiyonası biletini almaya çalışacak. Milliler, maçı kazanması halinde Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.
CANLI SKOR - 2. PERİYOT
MACARİSTAN: 23
TÜRKİYE: 28
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!