CANLI: Macaristan - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

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CANLI: Macaristan - Türkiye
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25 Kasım 2024 19:50
Son güncelleme 25 Kasım 2024 20:28
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşılaşıyor.

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1949 yılında katılan A Milli Takım, Macaristan karşısında 26. defa Avrupa Şampiyonası biletini almaya çalışacak. Milliler, maçı kazanması halinde Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.

CANLI SKOR - 2. PERİYOT

MACARİSTAN: 23
TÜRKİYE: 28

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