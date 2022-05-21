Canlı maç izleme linki, Beşiktaş Konyaspor maçı izle şifresiz bein sports

Beşiktaş Konyaspor beIN Sports canlı yayın linki, Süper Lig 38. Hafta Beşiktaş Konyaspor beIN canlı izle, Canlı bein Sports 1 Beşiktaş Konyaspor izle, Kesintisiz reklamsız Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın linki, Beşiktaş Konyaspor maçı izle, beIN Beşiktaş Konyaspor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş Konyaspor maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Beşiktaş Konyaspor maçıyla ilgili yaşanan tüm son dakika haberleri

21 Mayıs 2022 20:03
Canlı maç izleme linki, Beşiktaş Konyaspor maçı izle şifresiz bein sports
Beşiktaş Konyaspor maçı izleme linki! Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ KONYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgüç Türkalp oturacak. Beşiktaş - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş evindeki 20 maçın 16'sını kazandı

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 20 maçın 16'sını kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 49 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, sahasında son 6 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 6 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 6 karşılaşmada 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Welinton Souza'nın yanı sıra cezaları olan Valentin Rosier ve Josef de Souza maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre maç kadrosuna dahil edilmedi.

11'ler

Beşiktaş
Emre, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin



Konyaspor 
Sehic, Barış, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Cikalleshi.

42. randevu

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 6'sını yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 38 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Beşiktaş son 20 maçın 9'unu kazandı

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 20 maçın 9'unda mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 41 lig maçının 15'inde Konyaspor, 5'inde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.


Diğer Haberler

Beşiktaş maçında tribünde sürpriz isim Beşiktaş Beşiktaş maçında tribünde sürpriz isim
Mecnun Otyakmaz: 'Gençlerimizi görme fırsatı oldu' Sivasspor Mecnun Otyakmaz: "Gençlerimizi görme fırsatı oldu"
Rıza Çalımbay: 'Tek hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak' Sivasspor Rıza Çalımbay: "Tek hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak"
Beşiktaş'ta Pjanic ve Batshuayi son maça yedek çıktı Beşiktaş Beşiktaş'ta Pjanic ve Batshuayi son maça yedek çıktı
Valerien Ismael'den 3 değişiklik Beşiktaş Valerien Ismael'den 3 değişiklik
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a veda Beşiktaş Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a veda
Berna Gözbaşı: 'Kazanan Anadolu futbolu olacak' Kayserispor Berna Gözbaşı: "Kazanan Anadolu futbolu olacak"
Hikmet Karaman: 'Bütün konsantrasyonumuz kupada' Kayserispor Hikmet Karaman: "Bütün konsantrasyonumuz kupada"
Sefer Yılmaz: '5-5 bitebilecek bir maçtı' Altay Sefer Yılmaz: "5-5 bitebilecek bir maçtı"
Daha fazla göster
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok