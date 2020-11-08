Canlı maç izle Sivasspor Galatasaray şifresiz bein sports 1

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Sivasspor Galatasaray maçı canlı şifresiz olarak bein sports 1'de izlenebiliyor. Sivasspor, Galatasaray'u yenerek milli araya moralli girmek istiyor. Galatasaray, Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönerek önümüzdeki haftalara umutlu bakmayı hedefliyor. Digitürk aboneleri, üyelikleri kapsamında Sivasspor - Galatasaray maçını bein sports'tan canlı olarak takip edebiliyor. Futbolseverler, Sivasspor - Galatasaray maçını Sporx'ten de dakika dakika canlı olarak takip edebilir ve gelişmelere anında ulaşabilir.Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.Sivasspor maçını çok önemli gören Fatih Terim, sağlık heyetinin riske etmeyi düşünmediği Marcao ve Saracchi'yi de Sivas'a götürdü. Belhanda ise Sivas yolculuğu öncesi Terim'e oynamak istediğini söyledi. Faslı 10 numara ilk 11'de olacak. Tüm takımın fedakarlık yaptığı dönemde Falcao yine temkinli. Adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Kolombiyalı golcü Sivas'a gitmedi.Son olarak Ittihad ve Al Shabab takımlarından gelen teklifleri reddeden Radamel Falcao'nun, Galatasaray macerası daha uzun sürecek gibi görünüyor. Sakatlığı ve Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmasıyla ilgili olarak kendisinden görüş alınan Falcao, "Korkulacak bir durum yok" dedi. Ayrıca ESPN FC yorumcularından, eski futbolcu Fabian Vargas, yıldız oyuncuyla telefonda görüştüğünü ve yaşadığı sakatlığın eski sakatlığı ile bir ilgisi olmadığını belirterek "Ön baldırında yaşadığı sakatlık her futbolcunun yaşadığı bir sakatlık" diye konuştu. Vargas, Falcao'nun devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarıyla ilgili ise, "Adı sürekli Arap takımlarıyla anılıyor. Ancak bana 'Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum' dedi. Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Lorelei ile birlikte İstanbul'a ve Türkiye'ye aşık olmuşlar" diye konuştu.