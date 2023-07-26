Canlı maç izle S Sport Plus, Fenerbahçe Zimbru maçı izle skor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında

, sahasında Zimbru'yu konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Fenerbahçe - Zimbru maçını S Sport Plus canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.





CANLI FENERBAHÇE ZIMBRU TIKLA



Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.

Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

