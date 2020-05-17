(CANLI MAÇ İZLE) Köln Mainz maçını izle

Köln Mainz maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler internette bunun yollarını arıyor. İşte Köln Mainz maçını izlemenin en kolay yolu

17 Mayıs 2020 16:33
(CANLI MAÇ İZLE) Köln Mainz maçını izle
Köln Mainz canlı şifresiz yayın izle! Almanya'da futbol heyecanı yeniden başladı. Futbolseverler, Köln Mainz maçını izlemenin yollarını arıyor. Buraya tıklayarak Köln Mainz maçını ücretsiz ve canlı izleyebilirsiniz. 

Dünyayı saran koronavirüs salgını, futbolda da liglerin ertelenmesine neden oldu. Avrupa'nın önde gelen futbol ligi olan Bundesliga, koronavirüs nedeniyle ertelenen lige seyircisiz olarak yeniden başlıyor. Sporx iddaa ekibi, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Almanya Ligi maçlarının tahminlerini sizler için açıkladı.

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