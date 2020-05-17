(CANLI MAÇ İZLE) Köln Mainz maçını izle

Dünyayı saran koronavirüs salgını, futbolda da liglerin ertelenmesine neden oldu. Avrupa'nın önde gelen futbol ligi olan Bundesliga, koronavirüs nedeniyle ertelenen lige seyircisiz olarak yeniden başlıyor. Sporx iddaa ekibi, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Almanya Ligi maçlarının tahminlerini sizler için açıkladı.





HANGİ KANALDA, HANGİ MAÇ VAR! TIKLA ÖĞREN