Canlı maç izle bein Sports 1, Ümraniyespor Galatasaray maçı izle skor

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19 Ağustos 2022 20:39
Canlı maç izle bein Sports 1, Ümraniyespor Galatasaray maçı izle skor
CANLI Galatasaray Ümraniyespor Süper Lig maçı izle! Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ÜMRANİYESPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE




İki takım ilk kez

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray 10, Ümraniye 13. sırada

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Buruk, 62 yıl sonra ilk olmak istiyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 62 yıl aranın ardından üst üste ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci yerli teknik adam olmak istiyor. 1960 yılında Coşkun Özarı'nın ardından hiç bir yerli teknik adam Süper Lig'in ilk iki deplasman maçını kazanamazken bu başarıyı gösteren en son hoca ise 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard olmuştu.

Torreira ve Mertens ilk 11'e

Ligde geçen hafta evinde Giresun'dan şok bir yenilgi alan G.Saray bugün deplasmanda Ümraniye ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun karşısında sonradan oyuna dahil ettiği iki yeni yıldızı Dries Mertens ile Lucas Torreira'ya bugün Ümraniye'ye karşı ilk 11'de görev verecek. Geçtiğimiz hafta hatalı geri pası ile tepki çeken ve yenilen golde kritik bir yanlışa imza atan Abdülkerim de bugün de 11'de olacak.

Fredrik Midtsjö 2-3 hafta yok

Bu arada G.Saray'da Midtsjö şoku yaşanıyor. Sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan uzak kalacak.

Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Eksikler

Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Hangikredi Ümraniyespor
Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic


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