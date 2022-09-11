Canlı maç izle bein Sports 1, Kasımpaşa Galatasaray maçı izle skor

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Transfer döneminin son gününde getirdiği isimlerle şov yapan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak. Mauro İcardi, Juan Mata, Mathias Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir, henüz hazır değil. Alışma sürecinde olan yıldızlar, bugün sahada olamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk yeni 11'ini oluşturmak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.
Okan Buruk'un hedefi 1 Ekim
Cimbom bu maçın ardından 16 Eylül'de ise ligin formda takımlarından Konyaspor'u konuk edecek. Sonrasındaki 2 haftalık ara Buruk'a ilaç olacak. Bu periyotta hem Mata ile İcardi açıklarını kapatacak hem de yeni transferler adaptasyon sürecini atlatacak. Okan Buruk'un hedefi, 1 Ekim'de oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ideal 11'i sahaya sürmek. Genç hoca bir yandan da 8+3 kuralı nedeniyle kadrodaki yerli oyuncuları 11'e hazırlamaya çalışacak.
Galatasaray'ın zorlu sınavı
Ligde oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı hata yapmak istemiyor. Sezona 3'te 0 ile başlamasının ardından çıktığı 2 maçı da gol yemeden kazanan Kasımpaşa önünde galibiyet hedefleyen Galatasaray'da cezalı Abdülkerim ile Mitdsjö forma giyemeyecek.
Okan Buruk'un gol silahı: Gomis
Galatasaray'ın en skorer ismi Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa'da da takımın en büyük silahı alacak. Aslan'ın 4 golünün 3'ünde imzası olan Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçında da ağları havalandırmak istiyor. Maça ilk 11'de başlayacak olan Fransız yıldız, Gomis, 2017-18 sezonunda Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçta 2 gol kaydetmişti.
Aynı performansı istiyor
Geride kalan 5 hafta boyunca hiçbir maçta son dakikaya kadar düğümü çözemeyen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında farklı bir tarife uygulamak için sahada olacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk öğrencilerinden özellikle Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısındaki performansı beklediğini ifade etti. Bu doğrultuda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de ciddi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.
Abdülkerim yerine Emin
Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yerine, Gaziantep karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. 11'de 3 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan Buruk'un tercihini Emin, Yunus ve Kerem'den yana kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak sol bekte Aanholt'un yerine Kazımcan'ın görev alması ve Kerem ya da Emin'in yerine bir yabancı tercihi yapılması da seçenekler arasında.
Mata kadroda beklenmiyor
Galatasaray camiasındaki asıl merakla beklenen konulardan biri, Kasımpaşa maçının sonucu kadar, yeni transferlerin durumu olacak. Transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'a imza attıran Sarı-Kırmızılılar'da, hangi oyuncuların kadroda olacağı, soru işaretleri arasında. Okan hoca, yaz başından beri bireysel çalışan Mata'nın süreye ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Ancak diğer transferlerin büyük çoğunluğunun kulübedeki yerini alması bekleniyor.
Icardi heyecanı
Galatasaray taraftarı dört gözle yeni transfer Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı formayı giymesini bekliyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli yıldızın fiziksel açıdan hazır olmadığını, Okan Buruk bizzat açıklamıştı. Ancak oyuncunun en azından kulübede oturma ihtimali oldukça yüksek. Okan hocanın yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, maçın erken kopması durumunda kısa sürede olsa Icardi'yi oynatmak istediği öğrenildi.
Okan Buruk'tan mutlusu yok
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste yapılan transferler takımın gücüne güç katınca büyük mutluluk yaşadı. Önceki gün verdiği röportajda, "Bu kadar değişimi ben de beklemiyordum" diyen başarılı çalıştırıcı, Başkan Dursun Özbek ve transfer operasyonunu bizzat yürüten Erden Timur'a teşekkürlerini iletti. Timur'un kendisine, "Top artık sende hocam" dediğini hatırlatan Okan Buruk, en iyi kadroyu sahaya sürebilmek adına ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor. Kasımpaşa maçı için de detaylı bir analiz yapan Okan hoca, yeni transferler takıma adapte olduğunda çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarına inanıyor.
Okan Buruk: Şimdi sıra bizde
Son takviyelerle bu sezonki transfer sayısını 13'e tamamlayan Galatasaray'da artık sahne teknik heyet ve oyuncuların. Sarı kırmızılı yönetim şampiyonluk hedefine ulaşmak için, teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle kadrosunu neredeyse tamamen yeniledi. Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularından net bir galibiyet istediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam "Yönetimimiz bu takımı kurmak için çok çalıştı. Artık top bizde. Kalitemizi sahada gösterme zamanı geldi" dedi.
Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak.
Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi. Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.
Galatasaray'da tek eksik!
Sarı-kırmızılı takımda 1 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.
Yeni transferler görücüye çıkıyor
Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alabileceği bildirildi.
Galatasaray maçlarında az gol oluyor
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi. Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı. Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.
Golleri Bafetimbi Gomis atıyor
Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı. Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.