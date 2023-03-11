Haber Tarihi: 11 Mart 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 19:02

Canlı maç izle bein Sports 1 - Galatasaray Kasımpaşa maçı izle skor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Galatasaray Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 aboneleri canlı olarak izleyebiliyor. İşte GS Kasımpaşa maçından son dakika detayları...

Canlı maç izle bein Sports 1 - Galatasaray Kasımpaşa maçı izle skor
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beIN Sports Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI LİNK! Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta erteleme maçında Galatasaray ile Antalyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

ZANIOLO YEDEK BAŞLAYACAK!

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

11'ler

Galatasaray
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi.



Kasımpaşa
Erdem, Fabione, Donk, Djilobodji, Ouannes, Tırpan, Aytaç, Malsa, Fall, Chouiar, Koita

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

Eksikler

Sakatlığı düzelen ve son 2 idmanda yer alan Muslera görev verilmesi halinde oynayabilecek. Sakatlıkları süren Mertens ile Midtsjö'nün ise maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da Eysseric cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cezası biten Günay Güvenç'in takımdaki yerini alması beklenirken Tırpan, Hajradinovic, Bahoken ve Koita ceza sınırındaki isimler olarak dikkat çekiyor.

"Beyoğlu derbisi" 38. kez

"Beyoğlu derbisi" olarak adlandırılan rekabette Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 37 lig maçından 23'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 74 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

Nef Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Süper Lig'de 11 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Nef Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 38 kez filelerle buluştu, Galatasaray 22, Kasımpaşa 16 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

Zaniolo ilk kez

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.

Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.

Dört isim ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Son 16 resmi maçı kazandı

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 16 resmi maçını kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Ligde üst üste 13 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ligdeki son galibiyetini depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı hükmen 3-0'lık skorla almıştı.
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