Canlı maç izle bein Sports 1 - Fenerbahçe Trabzonspor maçı izle skor

EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.



İÇ SAHADA EN GOLCÜ TAKIM



Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Ligde oynadığı 10 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, en golcü ekibi konumunda. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada attığı gollerle de rakipleriyle arasında fark oluşturdu. Bu sezon sahasında Gaziantep FK'yi 2-1, Bitexen Antalyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, maç başına 3.6 gol ortalamasına ulaştı.



AVCI İLE GOL YEMEDİ



Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 2 maçta kalesini gole kapattı. Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçının 6'sında gol yiyen bordo-mavili ekip, Avcı'yla birlikte iç sahada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.





Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.





MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.







Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Fountas, Onuachu







FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.





TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK



Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok maç öncesi kamp kadrosunda yer almadı.



SAVUNMA ALARM VERİYOR



Trabzonspor müsabakası öncesinde savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.



STOPERDE 2 SEÇENEK



Fenerbahçe'de savunmadaki eksiklik nedeniyle, o bölgede bek oyuncularının forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol bek Jayden Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor. Kartal, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında stoperdeki eksiklik nedeniyle Jayden Oosterwolde'yi o pozisyonda görevlendirmişti. Öte yandan Pendikspor müsabakasında Becao, sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmış ve Jayden Oosterwolde ikinci yarıda arkadaşının yerine stoper pozisyonunda oynamıştı.



EMRE MOR DÖNÜYOR



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.



134. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'de yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 100 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 50 yıla yaklaşan rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 100 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 133 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 43 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 168 gol atarken, Trabzonspor 149 gol sevinci yaşadı.







Trendyol Süper Lig'in 11 . haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.İki takım lig tarihinde 100 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 132 golüne Trabzonspor 103 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile sahasında oynadığı toplam 65 resmi ve özel maçta 28 galibiyet alırken, bordo-mavili ekip 12 kez kazandı. İstanbul'daki maçlarda 24 kez eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 94 gol kaydederken, Trabzonspor da 62 kez gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 26 lig müsabakasının sonuçları şöyle:1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-01999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-12000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-22001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-02002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-22003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-12004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-12005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-22006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-22008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-02009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-12010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-02011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-02013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-02014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-02015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-02016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-12017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-22018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-12019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-12020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-12021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-12022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.Elvir Balic, Tivibu Spor'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sohbetini anlattı. Balic'in açıklamaları şu şekilde: "Ziyarete gittik. Samandıra'da hava çok güzeldi. İsmail Hoca sağ olsun bizi orada ağırladı. Bir saat sohbet ettik. Stoperlerden dolayı biraz sıkıntılı ama hocanın söylediği gibi B planı, C planı var. Takıma çok güveniyor. Çok zorlanacağını düşünmüyorum"Uzun süredir Fenerbahçe'nin 10 numarası Sebastian Szymanski'yi izleyen Napoli scoutları, yıldız isim hakkında olumlu rapor verdi. Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi, ocak ayında resmi teklif yapmak için Türkiye'ye gelecek. Çizme kulübünün, Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı konuşulurken sarı-lacivertli yönetim; bu sezon 9 gol, 7 asist ile oynayan futbolcusunu şampiyonluğa giderken kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Sarı-Lacivertliler, rakam ne olursa olsun teklifi geri çevirecek. Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'de toplam 19 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı. (Sabah)Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkan biletler kısa sürede tamamen tükendi. Ülker Stadı, bu akşamki (cumartesi) dev mücadelede kapalı gişe olacak. Taraftarların karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ı ve takımı tribünlere çağırarak moral vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk düdükle birlikte tezahüratlar ve marşlarla takımın en büyük ateşleyici gücü olacak.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada iki takımın teknik adamları İsmail Kartal ve Abdullah Avcı 10. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı kazanırken, İsmail Kartal'ın 1 galibiyeti bulunuyor. 4 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.Fenerbahçe, Trabzonspor'un hızlı ve teknik kanat oyuncuları karşısında Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in süratine güveniyor. İsmail Kartal, 2.01 m.'lik Paul Onuachu'nun hava toplarında üstünlük kurması halinde ise onun pas verdiği bölgeye yoğun pres yaparak Trabzonspor'un ataklarını önleme talimatı verdi. Tecrübeli teknik adamın ısrarla üzerinde durduğu bir diğer konu ise kırmızı kart. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 4 resmi maçın 3'ünde 10 kişi kaldı. Kartal, bu konuya dikkat çekerek futbolcularından son derece dikkatli davranmalarını istedi.Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan Trabzonspor karşılaşmasına, takımdaki sakatlıklara rağmen hazır durumda. Teknik direktör İsmail Kartal, son taktik çalışmalarını yaptırırken oyunu Ferdi'nin kanadı üzerinden planlıyor. Sakat Fred'in yokluğunda Miha Zajc orta alanda görev alacak. Fred'in oyun kurulumundaki rolü ise Ferdi'ye verilecek. Yetenekli sol bek, geriden oyunu başlatma ve atakları olgunlaştırmada pay sahibi olacak. Genç oyuncunun top sürme yeteneğine güvenen İsmail Kartal, delici dribblinglerle merkezde topu Tadic- Szymanski ile buluşturmayı planlıyor. Dzeko da derine kadar gelip pas bağlantısına yardımcı olacak.Ayrıca Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Onuachu'ya yakın markaj görevi Samet Akaydın'a verildi. Nijeryalı ile adam adama oynayacak olan 29 yaşındaki oyuncu, rakibine adım attırmamaya çalışacak. Milli Takım'daki performansını sürdürmek ve hocasının gözüne girmek isteyen başarılı stoper, bu derbiye fırsat gözüyle bakıyor.Bu sezon takımı hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçını iple çekerken satışa sunulan biletleri 1 dakika içerisinde tüketti. Kadıköy bu gece tıklım tıklım dolu olacak ve 12. adam yine üstüne düşen görevi yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Trabzonspor'u yenemedi. Şu ana kadar oynanan 3 mücadele de eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 14 kez galip gelen sarı-lacivertliler, 12 defa da berabere kaldı.Tarihi bir sezon geçiren ve oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin bu performansı istatistiklere de yansımış durumda... Şu ana kadar Süper Lig'de rakip filelere 29 gol gönderen sarılacivertliler, ligin açık ara en fazla gol atan takımı konumunda... Bu başarı da teknik direktör İsmail Kartal kadar takımın ileri dörtlüsünün de katkısı çok büyük. Sezon başında transfer edilen Dzeko, Szymanski ve Tadic'in yanı sıra Kartal'la yeniden doğan İrfan Can Kahveci, atılan bu 29 golün 23'üne imza attı. Dzeko 10, Szymanski 6, İrfan Can 5, Tadic de 2 kez ağları sarstı. Bu dört isim; teknik direktör İsmail Kartal'ın da bugünkü Trabzonspor derbisinde yine en büyük kozu olacak.Önemli eksiklerle bugün (cumartesi) Trabzonspor'un karşısına çıkacak olan lider Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Ben size güveniyorum. Sezon başından itibaren nasıl oynuyorsak aynı performansı Trabzonspor karşısında da göstereceğiz ve kazanacağız" dedi. "Seriyi değil maçı düşünün" sözleriyle oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcının, "Sezon başından itibaren hiçbir maçımızda puan kaybı yaşamadık ve 19'da 19 yaptık. Bu tabii ki önemli ama hep söylüyorum serimiz 20 olmuş, 30 olmuş bunun bir önemi yok. Maç maç düşünmeye devam edeceğiz. Şu anda önümüzde Trabzonspor maçı var. Hepinizden o maça odaklanmanızı istiyorum" diye konuştuğu öğrenildi. Önemli eksiklere rağmen oyun anlayışlarında bir değişiklik olmayacağını da vurgulayan Kartal, "Aynı coşkuyla, aynı oyun anlayışı ile sahaya çıkacağız ve istediğimiz galibiyeti alacağız. Benim size güvenim tam" ifadelerini kullandı.Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ilk kaybını yaşatmak isteyen Trabzonspor zorlu mücadelenin hazırlıklarını cuma günü yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve düz koşu hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ile şut çalışan bordo-mavili futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Hafta boyunca oynayıp oynamayacakları konuşulan Anastasios Bakasetas, Nicolas Pepe ve Trezeguet de son idmanda yer aldı. 3 oyuncu da maç kadrosuna dahil edilirken, Abdullah Avcı 3 isim için son kararını maç saatinde verecek.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadıköy'de oynanacak zorlu Fenerbahçe mücadelesinde takımının yanında olacak. Ayrıca mücadeleye sadece Doğan'ın değil, birçok kurmayının da yanında gideceği bilgisine ulaşıldı. Yani bordo-mavili ekipte yönetim de takıma tam destek verecek.Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe mücadelesine öğrencilerini özel olarak hazırladı. Bu doğrultuda son idmanda özellikle ekstra duran top ve yan top çalışmaları gerçekleştirildi. Avcı, bu konuda sarı-lacivertli ekibin zaafiyetlerini öğrencilerine tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, savunma hattında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmak istiyor. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Rayyan Baniya, her geçen gün grafiğini yükseltmeye devam ediyor... Milli futbolcu, özellikle hafta içerisinde yapılan idmanlarda konsantre olmuş görüntüsü ile teknik ekibin gözüne girdi. 24 yaşındaki oyuncuya da Fenerbahçe maçı için özel bir görev verildi. Genç futbolcu, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu kıskaç altına alacak.Abdullah Avcı ile yeni sayfa açan Trabzonspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte hem yükselişe geçmek hem de Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi takımın motivasyonunun yükseltilmesi için yoğun çaba harcandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içi kadar saha dışı çalışmalarına da ağırlık verdi. Karagümrük ile golsüz berabere kaldıkları maçın analizlerini çıkararak oyunculara hatalarını görüntülü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, takım savunma kalitesinin oldukça iyi noktaya geldiğini ancak hücum kalitesinin de artması gerektiğini söyledi. İdmanlarda özellikle hücum varyasyonlarının üzerine giden Avcı, ileride Onuachu'yu daha çok topla buluşturabilmek için planlar hazırladı. Bu arada bordo-mavili ekibe sakatlardan da güzel haberler geldi. Bakasetas, Pepe ve Trezeguet takımla çalıştı. Üç ismin dönüşüyle rahatlayan Fırtına'da Umut Bozok ise İstanbul kafilesine alınmadı. Golcü futbolcunun sakatlığının olmadığı, teknik karar nedeniyle kadroya dahil edilmediği kaydedildi. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada Kadıköy'deki 26 maçlık galibiyet özlemine dikkat çekip, "Şanssızlığı artık bitirelim" mesajı verdi. Fırtına, Ülker Stadı'nda en son 1997-98 sezonunda kazanmıştı.