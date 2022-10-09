Canlı maç izle bein Sports 1, Fenerbahçe Karagümrük maçı izle skor

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçında VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan ile ağrıları bulunan Arao VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Valencia, Pedro

Viviano, Biraschi, Caulker, Salih, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Borini, Kouassi, Diagne

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.

Sarı lacivertliler, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 11 maçta 4 beraberliği ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, Karagümrük'ü konuk ettiği son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sarı lacivertliler ayrıca tarihi boyunca Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçlarda üst üste iki maçta puan kaybı yaşamadı. İki takımın karşı karşıya geldiği son maç Geçtiğimiz Mayıs ayında oynanmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

