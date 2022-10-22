Canlı maç izle bein Sports 1, Fenerbahçe Başakşehir maçı izle skor

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Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı. İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi son durum
Fenerbahçe taraftarları, Başakşehir maçı için satışa sunulan biletleri kısa süre içerisinde tüketti. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Dün, öncelikli biletlerden geri kalanlar genel satışa sunulmuştu. Dakikalar içinde tamamı tükendi. Kombinelerle birlikte toplamda 43 bin 894 bilet satıldı. 12. adam, bugünkü zorlu karşılaşmada yine takımının en büyük kozu olacak. Sarı-Lacivertliler, maçtan önce başta kaptan Altay Bayındır olmak üzere takıma ve Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulunup moral vermeye hazırlanıyor. Karşılaşma başladıktan sonra ise oluşturulacak muhteşem atmosferle futbolcuların itici gücü olacaklar.
Fenerbahçe Başakşehir maçı VAR Hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
Başakşehir Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Deniz Türüç, Traore
İki takım arasında 29. randevu
İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesi son durum
Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Eksikler
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.