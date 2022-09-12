Canlı maç izle bein Sports 1, Beşiktaş Başakşehir maçı izle skor

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Bir maçı eksik olan Başakşehir'in kalesine gelen isabetli şut sayısı 8. Bu alanda siyah-beyazlıların kalesine ise 13 isabetli şut gelmişti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir takım savunması yaptırıyor.
Başakşehir, Avrupa'da namağlup
Medipol Başakşehir, kalesinde en az gol beklentisi olan ekiplerden biri. Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 16 gol attılar ve 4 gol yediler. Öte yandan Beşiktaş ise gol beklentisi en yüksek takımlardan biri durumunda.
Beşiktaş evinde bir başka
Bu sezon sahasında oynadığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş'ın en büyük artılarından biri itici bir güç olan taraftarı. Başakşehir, bugüne dek çıktı tek deplasman mücadelesinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Oyuncu bazında ise Beşiktaş'ta Weghorst, Başakşehir'de ise Daniel Aleksic öne çıkıyor.
Weghorst ve Muleka!
Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst, 2 gol 4 asistlik performansıyla parlıyor. Başrolü üstlenen Weghorst'un dışında 4 gol atan Jackson Muleka da öne çıkıyor. Başakşehir'de ise Süper Lig'de 1'den fazla gol kaydeden oyuncu yok. Atılan 8 gol de farklı isimlerden gelirken, Aleksic Avrupa kupalarında attığı 4 golle en skorer isim. Berkay Özcan da Süper Lig'de 1, Avrupa'da ise 2 gol kaydetti. (Hürriyet)
Valerien Ismael'den galibiyetin şifreleri!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik patronu, mücadele öncesinde rakiplerini analiz etti. Ismael, futbolcularıyla toplantılar yaptı ve dikkati çeken sözler söyledi. Fransız çalıştırıcı, özellikle golcüleri Jackson Muleka, Wout Weghorts, Cenk Tosun ve Kevin N'Koudou'yla özel olarak görüşerek, planını en ince ayrıntısına kadar oyuncularına ezberletti. Ismael, ileri uç oyuncularından karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte Başakşehir'in savunma hattına şok pres uygulamalarını istedi. Rakibi hataya zorlayarak ilk 20 dakikada gol bulmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, orta sahada görev yapacak olan futbolculardan da bu prese destek vermelerini talep etti. Rakibi yarı sahaya hapsetmelerinin önemine vurgu yapan Ismael, savunma oyuncularını da arkaya adam kaçırmamaları konusunda uyardı. Taraftarın da desteğiyle maçı lehlerine çevireceklerini belirten Ismael'in, "İlk dakikalardan itibaren rakibe yapacağımız baskı çok önemli. İleri uç oyuncuları stoperlere baskı yapacak. Orta saha da destek verecek. Oyunu üçüncü bölgede oynamamız gerekiyor. Şok pres ile rakibi hataya zorlayıp sonuca gitmeliyiz. Buradaki baskıda savunma oyuncularına büyük görev düşüyor. Rakibin topu uzaklaştırmak için vuracağı uzun topları alıp yeni atak başlatmalıyız. Arkaya top sarkmamalı. Bunu yaparsak rahat kazanırız" dediği öğrenildi.
Beşiktaş Başakşehir maçı hakemi kim?
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor. Eksikler
Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.
İki takım 32. kez karşı karşıya
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 31 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Son maç berabere
İki takım arasında oynanan son maç 2-2 bitti. Vodafone Park'ta oynanan 7 Mart 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir iki kez öne geçse de siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Konuk ekibin golleri Stefano Okaka ve Trezeguet'den gelirken, siyah-beyazlı takımın gollerini Güven Yalçın ve Kenan Karaman attı. Siyah-beyazlı ekibin 41 golüne, Medipol Başakşehir 42 golle karşılık verdi.
Lig maçları
İki ekip Süper Lig'de 28 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 39'şar gol kaydetti.
Beşiktaş evindeki 14 maçta 5 galibiyet alabildi
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 14 lig maçında 5 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, evindeki son 10 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. İç sahada rakibine 19 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.
Kupada 3 maç
İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu. İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.
45'lik bir şarkı; Beşiktaş!
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş, geride kalan 5 haftada etkili bir performans ortaya koydu ve özellikle ilk yarılardaki futboluyla dikkatleri çekti. Siyah-beyazlılar, maçların ilk yarısındaki performansı 90 dakikaya yaymak istiyor. Beşiktaş 5 maçta atılan 14 golün 10'unu ilk yarılarda kaydetti. İlk yarılarda rakiplerine karşı üstünlük kuran siyah-beyazlılar, ikinci yarıda benzer bir reaksiyon ortaya koyamıyor. Bilindiği üzere Beşiktaş, Kayserispor maçında Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, 3-3 biten Alanyaspor mücadelesinin ikinci yarısında gol üretemedi. Karagümrük karşılaşmasında ise Muleka ve Rosier ile 50. ve 90. dakikalarda goller gelmişti. Ancak; bir sonraki hafta Sivasspor'a karşı 3-1 elde edilen galibiyette de ikinci yarıda gol atılamadı. Ankaragücü ile oynanan ve olaylı geçen 3-2'lik maçta siyah-beyazlılar Kevin N'Koudou tarafından penaltının gole çevrilmesiyle ikinci yarıda skor üretti. Beşiktaş geride kalan 5 hafta maçların ikinci yarısında 4 gol üretebildi. Bu 4 golde Ghezzal, Muleka, Rosier ve N'Koudou imza atan isimler oldu. Teknik direktör Valerien Ismael, bu özelliği geliştirebilmek için antrenmanlarda oyuncularıyla birebir görüşmeler yapmaya devam ediyor. Fransız çalıştırıcı daha önce bir basın toplantısında da bu yönde oyuncularına bir mesaj vermişti.
Vodafone Park kapalı gişe!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli güçlerinden biri yine taraftarı olacak. Maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Ismael'den Wout Weghorst için karar!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve geride kalan 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlılarda hafta içinde sakatlığı bulunan Wout Weghorst iyileşti. Hollandalı oyuncu 11'deki yerini alacak. Valerien Ismael ve öğrencileri geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılarda Wout Weghorst, attığı 2 gol 4 asistle 6 gole katkı verdi ve takımını yukarıya çeken isimlerin başında geldi. Antrenmanda sakatlanan Wout Weghorst'un ağrılarının hafiflediği ve ilk 11'de oynayacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın en zorlu sınavı
İlk 5 maç itibarıyla Beşiktaş her ne kadar herkesin beğenisini kazansa da sezon en zorlu sınavlarından biri Başakşehir'e karşı verilecek. 14 golle Fenerbahçe'nin (15) ardından ligin en skorer ikinci takımı olan Beşiktaş karşısında rakibe fazla gol izni vermeyen bir takım olacak.