Canlı maç izle bein Sports 1 - Başakşehir Fenerbahçe (FB) maçı izle skor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Başakşehir Fenerbahçe maçı form durumları



Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, ValenciaMedipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe'de cezalı Osayi'nin yanı sıra ameliyat olan Altay ile uzun süreli sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Son idmanda dinlendirilen Arda ve Zajc'ın yanı sıra antrenman eksiği bulunan Batshuayi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak. Serdar Gürler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe'de cezalı Osayi'nin yanı sıra ameliyat olan Altay ile uzun süreli sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Son idmanda dinlendirilen Arda ve Zajc'ın yanı sıra antrenman eksiği bulunan Batshuayi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahiner ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 7 futbolcu maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.Başakşehir ile Fenerbahçe, tarihlerinde 30. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde daha önce oynanan 29 maçta Fenerbahçe 15 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına 40 gol atarken Başakşehir ise 32 kez gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe'de tarihi bir sezon geçiren Enner Valencia, Başakşehir maçına üçlü rekor için çıkıyor. Valencia, geride kalan haftalarda 27 kez fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'nin iki efsanesinin peşine takıldı. Ekvadorlu'nun şu an sarı-lacivertlilerdeki toplam gol sayısı 57; bu sayı Oğuz Çetin'le eşit. Valencia bir gol atarsa efsane kaptanı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü 7. oyuncusu olacak. Valencia'nın diğer hedefi ise Alex de Souza. 33 yaşındaki futbolcu, iki kez ağları sarsarsa 28 gollü (2010-11) Alex'i geçip Fenerbahçe adına bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak. Kanarya'nın bir sezonda en fazla gol atan ismi ise 29 golle Aykut Kocaman; yani Valencia bugün 'hat-trick' yaparsa bir başka tarih yazabilir.Fenerbahçe'de forvet oyuncuları Serdar Dursun ve Joao Pedro, sakatlıklar sebebiyle son dönemde sürelerini artırdı. Michy Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıkları, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun kendilerini göstermeleri açısından fırsat oldu. Ancak iki oyuncu da ligde şans buldukları son 3 mücadelede skora katkı sağlayamadıkları gibi, performans olarak da beklentilerin çok altında kaldılar. Jorge Jesus bu nedenle Başakşehir mücadelesinde Pedro ve Serdar'ı kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın Başakşehir karşısında Valencia'nın yanında Arda Güler'i kullanması bekleniyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi genç yıldız Arda Güler'i ise yeni bir rolde denemeye başladı. Portekizli teknik adamın, 18 yaşındaki yıldızı bu kez sağ kanatta değil Enner Valencia'nın arkasında, ikinci forvet gibi oynattığı öğrenildi. Arda bir anlamda asıl pozisyonu olan '10 numara'ya geri dönmüş olacak, ceza sahasına daha fazla girme şansı yakalayacak. Fenerbahçe'nin harika çocuğu, hem Beşiktaş hem de Ankaragücü maçlarında, ceza sahasına yaklaştığında ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde gösterdi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Arda, bu maçlarda 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi oyuncuları ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının son provasının yapıldığı son antrenmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Jesus'un burada yaptığı kısa konuşmada, "Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında kendi evinde oynanan Başakşehir maçından 1-0 galip ayrılmıştı.Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır'ın ameliyatı sonrası kaleyi devralacak olan İrfan Can Eğribayat'a sarı-lacivertlilerden güvenoyu çıktı. Jorge Jesus'un fiziksel gelişimini takdir ettiği 24 yaşındaki kaleci, hırsı ve takımı sahiplenmesiyle de övgüleri topladı. (Milliyet) Ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki İrfan Can tam not aldı. Kaledeki duruşu, takımı sahiplenişi, maçı yaşaması, kurtarışları ve özellikle son dakikalarda gelen gole gösterdiği reaksiyon övgü topladı. Birçok taraftar genç file bekçisini kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'e bile benzetti. İrfan Can Eğribayat ise geldiği gündeki fazla kilolarını atarak teknik direktör Jorge Jesus'un istediği ölçüleri yakaladı. Fiziksel olarak istenen seviyeye gelen genç eldiven 11 kilo vererek teknik ekipten de tam not aldı. Jorge Jesus, son Ankaragücü karşılaşmasının ardından da genç öğrencisini tebrik ederek, gelecek maçlar için güven aşıladı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimde de İrfan Can Eğribayat'a güven duyuluyor. İrfan Can'ın potansiyelli bir isim olduğu, Türk futbolunda gelecek vaat eden bir kaleci olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'de ayrıca şu anda kiralık forma giyen İrfan Can'ın bonservisinin Göztepe'den alınması da gündemde duruyor. Elbette bu kritik dönemeçte genç kalecinin performansı da belirleyici olacak. Fakat özellikle yerli rotasyonunda kalecilerin Türk isimlerden oluşması önem kazanıyor. Eğribayat'ın bu gelen fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem Fenerbahçe'de kalıcı olması hem de kariyeri açısından çok önem bir adım atacağı kaydediliyor. İrfan Can Eğribayat'ın kiralık sözleşmesinde 1,2 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Ankaragücü karşısında 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sevinen Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın mutluluğu da konuşulmuştu. Golden sonra orta sahaya kadar koşarak gelen ve sevinen İrfan Can'ın bu hareketi kulübün unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel'e benzetilmişti. Sosyal medyada ve tribünde çok sayıda taraftar 24 yaşındaki eldivene güvenoyu vermişti.