Canlı maç izle bein Sports 1, Ankaragücü Beşiktaş maçı izle skor

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Teknik direktör Valerien Ismael, maç öncesinde oyuncularıyla konuşmalar yaptı. Sadece galibiyet değil oyun temposunun da devam etmesi gerektiğini söyleyen Fransız teknik adam, maç toplantısında temponun daha da arttırılmasını vurguladı. Özellikle karşılaşmaların ilk yarılarında oynanan futbolla tüm futbolseverlerin dikkatini üzerine çeken Beşiktaş'ta, Valerien Ismael bu temponun ikinci yarıda da devam etmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Oyuna sonradan giren futbolculara da taktiksel uyarılarda bulunan siyah-beyazlıların çalıştırıcısı, ilk yarıdaki oyun disiplininin 90 dakikaya yayılması gerektiğini aktardı. Taktiksel disiplin konusunda kimseye taviz vermeyen hatta bunun uğrunda Serdar Saatçı'yı takıma geri almayan Valerien Ismael, Ankaragücü maçının çok kolay bir maç olmayacağını, Beşiktaş'a karşı çok iyi bir motive olmuş rakibe karşı oynayacaklarını da söylediği belirtildi.
Ismael oteli değil, tesisi tercih etti!
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, deplasman maçı öncesi takımı tesiste kampa almayı tercih etti. İstanbul dışındaki tüm deplasmanlara maçlardan bir gün önce giden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, bu kez farklı bir yolu tercih etti. Fransız çalıştırıcı, Ankaragücü maçının geç saatte oynanacak olması nedeniyle bir gün boyunca otelde kalmak yerine oyuncularının tesislerde vakit geçirmelerini, çalışmalarını ve konsantre olmalarını istedi. Deneyimli çalıştırıcının bu kararıyla birlikte dün tesislerde son çalışmasını yapan futbolcular, ardından birlikte vakit geçirdi.
Ankaragücü Beşiktaş maçı hakemi kim
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports yayınlayacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Bülent Birincioğlu yer alacak.
Ankaragücü Beşiktaş maçı öncesi son durum
Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.
Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen MKE Ankaragücü'nde son hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında yaşanan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli yönetim Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ı getirdi. MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Erdoğan'la da ilk sınavını, 4 maçta 10 puan toplayarak averajla lider olan Beşiktaş karşısında verecek. MKE Ankaragücü, sezonun ilk 3 puanına Beşiktaş karşısında, taraftarı önünde ulaşmak için mücadele edecek.
Süper Lig'de galibiyete hasret
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 11 maçtır galip gelemiyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.
Beşiktaş'a karşı son galibiyet 2011'de
MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısındaki galibiyetini 2011 yılında elde etti. Rakibi karşısında son olarak 13 Şubat 2011'de galibiyet alan (1-0) başkent ekibi, 10 yılı aşkın bir süredir rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte İstanbul ekibine karşı oynadığı 9 resmi maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı.
Beşiktaş taraftarından Muleka'ya lakap!
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılara kısa sürede yaptığı katkı ile göz doldurdu. Beşiktaş taraftarları, Muleka'nın lakabını belirledi. Süper Lig'de 17 maçta 15 gol üreten Muleka, her 85 dakikada bir gol atıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Muleka'ya, 'Gol makinesi' lakabını taktı. Öte yandan 3 maçta 3 gol atan futbolcu Ankaragücü maçında da başarılı olmak istiyor. Valerien Ismael'in çok güvendiği Jackson Muleka, "Performansımın her zaman iyi olmasını istiyorum. Ankara'da da gollerime devam edeceğim. En büyük hedefim takımıma yardım etmek" diye konuştu.
Beşiktaş'ta Ismael'den Ghezzal kararı
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlanan ve daha sonra da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rachid Ghezzal'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu olmuştu. Valerien Ismael bu konuda kararını verdi. Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e hazır olduğunu söyledi. Fakat; Fransız çalıştırıcı bu konuda risk almadı ve Ankaragücü kadrosunda Ghezzal'a yer vermedi. Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Atiba ise kadroda yer aldı. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek haftayı moralli kapatmayı arzuluyor.