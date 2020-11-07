Canlı maç izle bedava Fenerbahçe Konyaspor şifresiz bein sports 1

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

CANLI MAÇ İZLE: Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı şifresiz olarak bein sports 1'de izlenebiliyor. Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek milli araya moralli girmek istiyor. Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında en azından beraberlik alarak önümüzdeki haftalara umutlu bakmayı hedefliyor. Digitürk aboneleri, üyelikleri kapsamında Fenerbahçe - Konyaspor maçını bein sports'tan canlı olarak takip edebiliyor. Futbolseverler, Fenerbahçe - Konyaspor maçını Sporx'ten de dakika dakika canlı olarak takip edebilir ve gelişmelere anında ulaşabilir.Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Sosa'nın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Dirar ile cezalı olan Sinan Gümüş kadroda yer almayacak. Konyaspor'da ise adı açıklanmayan 1 oyuncu koronaviruse yakalanmıştı. Öte yandan Uğur Demirok, Ahmet Çalık ve Marin Anicic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı'nın da sakatlıkları bulunuyor.Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü 39. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.