CANLI: London Lions - Beşiktaş BOA

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Beşiktaş BOA, deplasmanda London Lions ile karşılaşıyor.
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CANLI: 3. PERİYOT OYNANIYOR
LONDON LIONS: 45
BEŞİKTAŞ BOA: 37
NOT: İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan Beşiktaş BOA, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
CANLI: 3. PERİYOT OYNANIYOR
LONDON LIONS: 45
BEŞİKTAŞ BOA: 37
NOT: İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan Beşiktaş BOA, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkıyor.
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