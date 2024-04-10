CANLI: London Lions - Beşiktaş BOA

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Beşiktaş BOA, deplasmanda London Lions ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: London Lions - Beşiktaş BOA
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10 Nisan 2024 20:50
Son güncelleme 10 Nisan 2024 22:04
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Beşiktaş BOA, deplasmanda London Lions ile karşılaşıyor.

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CANLI: 3. PERİYOT OYNANIYOR

LONDON LIONS: 45

BEŞİKTAŞ BOA: 37

NOT: İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan Beşiktaş BOA, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkıyor.

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