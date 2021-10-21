CANLI Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı linki

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

1- (4) Galatasaray

2- (3) Lazio

3- (2) Marsilya

4- (1) Lokomotiv Moskova



Fatih Terim: "Bu grubu, Şampiyonlar Ligi grubu olarak değerlendiriyorum ve bu grupta her şey olabilir. Kaybedersek, Lokomotiv de devreye girer, grup karışır. Kazanırsak Ocak'ı görürüz." pic.twitter.com/0tqICHX0pM



— Sporx (@sporx) October 21, 2021