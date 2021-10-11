CANLI: Letonya - Türkiye

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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11 Ekim 2021 21:39
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk oluyor.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başladı. Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalıyor. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg.

LETONYA 0-0 TÜRKİYE

*İlk yarı oynanıyor...

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İLK 11'LER

Letonya
Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzerns, Uldrikis, Ciganiks; Gutkovskis

Türkiye
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak




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