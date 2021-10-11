CANLI: Letonya - Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk oluyor.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başladı. Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalıyor. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg.
LETONYA 0-0 TÜRKİYE
*İlk yarı oynanıyor...
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İLK 11'LER
Letonya
Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzerns, Uldrikis, Ciganiks; Gutkovskis
Türkiye
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başladı. Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalıyor. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg.
LETONYA 0-0 TÜRKİYE
*İlk yarı oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
İLK 11'LER
Letonya
Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzerns, Uldrikis, Ciganiks; Gutkovskis
Türkiye
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak