CANLI | Legia Varşova - Samsunspor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oluyor.
CANLI | 2. DEVRE OYNANIYOR
LEGIA VARŞOVA: 0
SAMSUNSPOR: 1 (10' Musaba)
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11'LER
Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, K. Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.
CANLI | 2. DEVRE OYNANIYOR
LEGIA VARŞOVA: 0
SAMSUNSPOR: 1 (10' Musaba)
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11'LER
Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, K. Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.
Samsunspor, Musaba'nın golüyle Legia Varşova deplasmanında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/XX3H7VwWUK
— Sporx (@sporx) October 2, 2025