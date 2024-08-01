CANLI | La Fiorita - Başakşehir

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkıyor.
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LA FIORITA: 0
BAŞAKŞEHİR: 3 / 13' Piatek, 31' Ömer Ali Şahiner, 35' Hamza Güreler
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11'LER
La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese.
Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkıyor.
CANLI SKOR - DEVRE
LA FIORITA: 0
BAŞAKŞEHİR: 3 / 13' Piatek, 31' Ömer Ali Şahiner, 35' Hamza Güreler
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
11'LER
La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese.
Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.
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