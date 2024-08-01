CANLI | La Fiorita - Başakşehir

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI | La Fiorita - Başakşehir
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01 Ağustos 2024 21:37
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 22:34
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkıyor.

CANLI SKOR - DEVRE

LA FIORITA: 0
BAŞAKŞEHİR: 3 / 13' Piatek,  31' Ömer Ali Şahiner, 35' Hamza Güreler

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11'LER

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese.

Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek.

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