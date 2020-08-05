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CANLI | Kopenhag - Başakşehir
CANLI | Kopenhag - Başakşehir
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşıyor.
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05 Ağustos 2020 20:07
DEVRE ARASI
KOPENHAG 1-0 BAŞAKŞEHİR
4' Wind
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