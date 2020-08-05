CANLI | Kopenhag - Başakşehir

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşıyor.

CANLI | Kopenhag - Başakşehir
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05 Ağustos 2020 20:07
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Kopenhag ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geliyor. İlk maçı Başakşekrhi, 1-0 kazanmıştı.

DEVRE ARASI

KOPENHAG 1-0 BAŞAKŞEHİR

4' Wind




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