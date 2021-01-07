Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya geliyor.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.
KIZILYILDIZ: 39
FENERBAHÇE: 44
*Üçüncü çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada bulunuyor. Kızılyıldız mts ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.
KIZILYILDIZ: 39
FENERBAHÇE: 44
*Üçüncü çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada bulunuyor. Kızılyıldız mts ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.