CANLI: Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 18. haftasında Kızılyıldız mts ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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CANLI: Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko
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07 Ocak 2021 20:54
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya geliyor.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.

KIZILYILDIZ: 39
FENERBAHÇE: 44

*Üçüncü çeyrek oynanıyor...

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Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada bulunuyor. Kızılyıldız mts ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.



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