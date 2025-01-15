CANLI| Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

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CANLI| Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko
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15 Ocak 2025 22:00
Son güncelleme 15 Ocak 2025 23:23
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk oluyor.

Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başladı. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

KIZILYILDIZ: 48

FENERBAHÇE BEKO: 64

(3. PERİYOT)

1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 24-21 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 19-28 Fenerbahçe Beko

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