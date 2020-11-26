CANLI: Kızılyıldız - Anadolu Efes

THY EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Kızılyıldız - Anadolu Efes
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26 Kasım 2020 20:58
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşılaşıyor.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı.

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KIZILYILDIZ: 50
ANADOLU EFES: 67

*Dördüncü çeyrek oynanıyor...



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