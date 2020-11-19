CANLI: Khimki - Anadolu Efes

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle kozlarını paylaşıyor.

Haber; AA
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CANLI: Khimki - Anadolu Efes
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19 Kasım 2020 08:24
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya geliyor. Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.

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KHIMKI: 51
ANADOLU EFES: 66

*Üçüncü çeyrek oynanıyor...

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Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Khimki ise ligde çıktığı 8 müsabakanın 2'sini kazanırken, 6'sında mağlup oldu

- Anadolu Efes'in 695. maçı

Anadolu Efes, Khimki karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 695. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 694 müsabakada 392 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 447. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 446 mücadelede 235 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.



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