A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar ile mücadele ediyor.
CANLI SKOR:
Katar: 13
Türkiye: 11
1. SET: Katar 13 - 25 Türkiye
2. SET: Katar 25 - 21 Türkiye
3. SET: Katar 18 - 25 Türkiye
4. SET: (Oynanıyor)
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Katar'ın başkenti Doha'da oynanan karşılaşma TSİ 19:00'da başladı ve Filenin Efeleri turnuvada zafere ulaşmak için Katar ile kozlarını paylaşıyor.. Final mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
CHALLENGER KUPASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
FIVB Challenger Kupası'nın galibi, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne direkt olarak gitme hakkı kazanacak.
A Milli Takım, yarı final turunda Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi Katar yarı finalde Şili'yi set vermeden 3-0'la geçmişti.
CANLI SKOR:
Katar: 13
Türkiye: 11
1. SET: Katar 13 - 25 Türkiye
2. SET: Katar 25 - 21 Türkiye
3. SET: Katar 18 - 25 Türkiye
4. SET: (Oynanıyor)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
Katar'ın başkenti Doha'da oynanan karşılaşma TSİ 19:00'da başladı ve Filenin Efeleri turnuvada zafere ulaşmak için Katar ile kozlarını paylaşıyor.. Final mücadelesi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
CHALLENGER KUPASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
FIVB Challenger Kupası'nın galibi, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne direkt olarak gitme hakkı kazanacak.
A Milli Takım, yarı final turunda Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi Katar yarı finalde Şili'yi set vermeden 3-0'la geçmişti.