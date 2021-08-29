CANLI Kasımpaşa Galatasaray maçı İZLE

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK



Galatasaray'da cezalı Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak. Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.



GALATASARAY SON 8 MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Fatih Terim'in en az beş Süper Lig maçında konuk olduğu takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Kasımpaşa (%60; 2G 3M).



Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım Galatasaray (9). 💥 pic.twitter.com/2ldgQJUMkF



— Sporx (@sporx) August 29, 2021