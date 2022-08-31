CANLI: Kanada - Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaşıyor.
CANLI / 3. SET
KANADA: 12
TÜRKİYE: 18
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1. SET SONUCU KANADA 23-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU KANADA 23-25 TÜRKİYE
*Filenin Efeleri, ilk seti kazanmasının ardından gruptan çıkmayı garantiledi.
CANLI / 3. SET
KANADA: 12
TÜRKİYE: 18
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
1. SET SONUCU KANADA 23-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU KANADA 23-25 TÜRKİYE
*Filenin Efeleri, ilk seti kazanmasının ardından gruptan çıkmayı garantiledi.
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