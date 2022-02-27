CANLI: Kadın futbolunda derbi: Fenerbahçe - Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geliyor.
Mücadele, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda saat 12:00'de başladı.
CANLI SKOR
Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş
GOL: 10' Zenatha
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
GOL: 40' Kennya (p)
Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş
*Beşiktaş kalecisi Fatma Şahin, 49. dakikada kırmızı kart gördü. Siyah beyazlılar 10 kişi kaldı.
*Mücadelede ikinci devre oynanıyor
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: Ezgi, Demet, Jessica, Nina, Cansu, Fatma, Setenay, Zenatha, Yenney, Shameeka, Kennya.
Beşiktaş XI: Fatma, Didem, Giovanna Santos, Çiğdem, Seda Nur, Zeynep Gamze, Gizem, Mariana Santos, Yağmur Uraz, Berna, Elif.
Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi'nde 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş Vodafone ise 30 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.
CANLI İZLEYİN / FB TV - BJK TV
Mücadele, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda saat 12:00'de başladı.
CANLI SKOR
Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş
GOL: 10' Zenatha
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
GOL: 40' Kennya (p)
Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş
*Beşiktaş kalecisi Fatma Şahin, 49. dakikada kırmızı kart gördü. Siyah beyazlılar 10 kişi kaldı.
*Mücadelede ikinci devre oynanıyor
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: Ezgi, Demet, Jessica, Nina, Cansu, Fatma, Setenay, Zenatha, Yenney, Shameeka, Kennya.
Beşiktaş XI: Fatma, Didem, Giovanna Santos, Çiğdem, Seda Nur, Zeynep Gamze, Gizem, Mariana Santos, Yağmur Uraz, Berna, Elif.
Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi'nde 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş Vodafone ise 30 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.
CANLI İZLEYİN / FB TV - BJK TV