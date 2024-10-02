CANLI| Jose Mourinho konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve öğrencisi Jayden Oosterwolde, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI
Jose Mourinho: "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum. Pazar gününden beri bu maça hazırlanıyoruz. Çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık, çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz"
"YAPMAK İSTEDİKLERİME ODAKLIYIM"
"Her kulübün hedefleri vardır. Bir kulübe geldiğiniz zaman, o kulübün hayallerini sahiplenirsiniz. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanmak ve Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'ni kazanmak arasında benim için fark yok. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim. Tamamen yapmak istediklerime odaklıyım."
"20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe de hırsları olan bir kulüp. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor."
"BURADA OLDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
"Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim."
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JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI
Jose Mourinho: "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum. Pazar gününden beri bu maça hazırlanıyoruz. Çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık, çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz"
"YAPMAK İSTEDİKLERİME ODAKLIYIM"
"Her kulübün hedefleri vardır. Bir kulübe geldiğiniz zaman, o kulübün hayallerini sahiplenirsiniz. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanmak ve Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'ni kazanmak arasında benim için fark yok. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim. Tamamen yapmak istediklerime odaklıyım."
"20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe de hırsları olan bir kulüp. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor."
"BURADA OLDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
"Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim."
CANLI İZLE;