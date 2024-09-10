CANLI: Jose Mourinho konuşuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Habertürk Spor'a açıklamalarda bulunuyor. Mourinho'nun açıklamalarını canlı aktarıyoruz.
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"Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Türkiye, neden Fenerbahçe?"
Jose Mourinho: "Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. ali Koç ve Mario Branco, bana bu kulübün hırslarını acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı. Yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim. İngiltere, İtalya, Portekiz değil, burası yenilikti. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum."
"TARAFTARLAR İÇİN SAVAŞACAĞIM"
Jose Mourinho: "Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben değil, kulüp önemlidir. Hayaller önemlidir. 'Bu forma benim derim' söylemim doğru. Onlar için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini vereceğim."
"TÜRKİYE'DE DIŞARI ÇIKSAM 10 METRE YÜRÜYEMEM"
Jose Mourinho: "İngiltere'de insanlar futbolu sadece haftada 90 dakika yaşıyor. Haftanın geri kalanında kendi işleri hayatları var. Chelsea'de çalışırken evim 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Maç bitince eve yürürdüm. Türkiye'de 10 metre yürüyemem. Baskıyı seviyorum. Duyguyu seviyorum. Çok fazla şiddet, agresyon gibi şeyleri kapı dışında bırakıp bunu kontrol altına alırsak her şey daha güzel olur. Ligde çok fazla aynı şehirden takım var, İngiltere'de böyleydi. Ama İstanbul'da yaşadığımızla karşılaştırılamaz."
"8 şampiyonluk kazandınız, 9 burada olur mu?"
Jose Mourinho: "Yabancı hocaların neden başarılı olamadıklarını onlara sorun. İki yıl kalırsam ve şampiyon olamazsam, sizinle bir araya gelip neden olmadığını o zaman söylerim. Çok fazla şey duydum, bunlara insan eşyalarımı toplayıp kaçardım. Dinlendiğim her şeye inanmam. Kendim anlamaya çalışırım. Türk teknik adamlar kültüre daha hakim. Türkiye Ligi'ni öğrenmeye çalışıyorum. Bütün odak noktam bu. Şampiyonluk adayı takımlardan birinin teknik direktörünün çok yakın hakem arkadaşı olduğuna inanmam. Adapte olmak Türk teknik adamlar için daha kolay. Onların zaten doğal habitatı burası. 20 yıl önce Portekiz'den ayrıldım, çabuk adapte oldum ve kupalar kazandım. 9. şampiyonluğu kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım."
"Kostic nerede oynayacak?"
Jose Mourinho: "Yaratıcı sol bek gitti ve orada eksiklik içerisindeydik. Filip Kostic geride üçlüde oynayabiliyor. Kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm bulacak. Tecrübeli bir oyuncu. Takımımızı da çok iyi dengeli bir şekilde tamamlıyor. Her pozisyonda iyi seçeneklerimiz var. Takımın nerede ihtiyacı varsa Kostic de orada oynayacak."
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"Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Türkiye, neden Fenerbahçe?"
Jose Mourinho: "Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. ali Koç ve Mario Branco, bana bu kulübün hırslarını acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı. Yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim. İngiltere, İtalya, Portekiz değil, burası yenilikti. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum."
"TARAFTARLAR İÇİN SAVAŞACAĞIM"
Jose Mourinho: "Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben değil, kulüp önemlidir. Hayaller önemlidir. 'Bu forma benim derim' söylemim doğru. Onlar için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini vereceğim."
"TÜRKİYE'DE DIŞARI ÇIKSAM 10 METRE YÜRÜYEMEM"
Jose Mourinho: "İngiltere'de insanlar futbolu sadece haftada 90 dakika yaşıyor. Haftanın geri kalanında kendi işleri hayatları var. Chelsea'de çalışırken evim 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Maç bitince eve yürürdüm. Türkiye'de 10 metre yürüyemem. Baskıyı seviyorum. Duyguyu seviyorum. Çok fazla şiddet, agresyon gibi şeyleri kapı dışında bırakıp bunu kontrol altına alırsak her şey daha güzel olur. Ligde çok fazla aynı şehirden takım var, İngiltere'de böyleydi. Ama İstanbul'da yaşadığımızla karşılaştırılamaz."
"8 şampiyonluk kazandınız, 9 burada olur mu?"
Jose Mourinho: "Yabancı hocaların neden başarılı olamadıklarını onlara sorun. İki yıl kalırsam ve şampiyon olamazsam, sizinle bir araya gelip neden olmadığını o zaman söylerim. Çok fazla şey duydum, bunlara insan eşyalarımı toplayıp kaçardım. Dinlendiğim her şeye inanmam. Kendim anlamaya çalışırım. Türk teknik adamlar kültüre daha hakim. Türkiye Ligi'ni öğrenmeye çalışıyorum. Bütün odak noktam bu. Şampiyonluk adayı takımlardan birinin teknik direktörünün çok yakın hakem arkadaşı olduğuna inanmam. Adapte olmak Türk teknik adamlar için daha kolay. Onların zaten doğal habitatı burası. 20 yıl önce Portekiz'den ayrıldım, çabuk adapte oldum ve kupalar kazandım. 9. şampiyonluğu kazanacağıma inanmasam, burada olmazdım."
"Kostic nerede oynayacak?"
Jose Mourinho: "Yaratıcı sol bek gitti ve orada eksiklik içerisindeydik. Filip Kostic geride üçlüde oynayabiliyor. Kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm bulacak. Tecrübeli bir oyuncu. Takımımızı da çok iyi dengeli bir şekilde tamamlıyor. Her pozisyonda iyi seçeneklerimiz var. Takımın nerede ihtiyacı varsa Kostic de orada oynayacak."
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