CANLI| Jorge Jesus konuşuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve İsmail Yüksek, AEK Larnaca maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor."İki takım için de önemli bir maç olacak. AEK, Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkmak için önemli bir puan aldı. Gruptan çıkma yarışında olduklarını gösterdiler. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın yardımıyla kazanmak istiyoruz. Takımımız çok tanınmasa da uluslararası kaliteli yabancı oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır maçta ama zorlukları lehimize çevirmek için çalışıyoruz.""İlk 11'i, sistemi sürekli değiştirmek bir avantaj. Rakipler bize net bir strateji belirleyemiyorlar, farklı rotasyon kullandığımız için rakiplerimiz bizi çözmekte zorlanıyor, bu da Fenerbahçe için pozitif bir durum.""AEK Larnaca maçı çok önemli. İçerideki Kiev ve Rennes deplasmanında iyi görüntü sergiledik. AEK karşısında iyi bir görüntü sergileyerek kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz.Çok çalışıyorum. Jesus hoca ve ekibi başta olmak üzere mental çalışmalar yaptığım bir ekibim var. Sadece 3 gün tatil yaptım bu yaz. İyi bir hazırlık süreci geçirdim. Daha yolun başındayım ve farkındayım. Gelişime açığım ve gelişmem gereken konular olduğunu biliyor, üzerine mesai harcıyorum. Şu an bizim için her şey iyi gidiyor. Sezon finalini de iyi yaparız umarım.Avrupa maçı ve lig maçı fark etmiyor. Takımda inanılmaz bir rekabet var. Bu da hocamızın başarısı. Geniş bir rotasyonumuz var kim oynadıysa elinden geleni yapmaya çalışıyor. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Hedef birlikteliği sağladık. Hangi yolda olduğumuzu, hangi yöne gittiğimizi biliyoruz. Bu da sahaya yansıyor.Jorge Jesus hocamızın bana dokunuşları oldu. Onun benden ne istediğini biliyorum, farklı bir mevkide oynuyorum ve hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Yetiştirdiği oyuncular belli. Oynayamadığım dönemler benim için zordu. Ben hiç pes etmedim. Ben bir yemin ettim. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Rennes maçı zordu ama çok konsantreydik takım olarak."