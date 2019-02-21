CANLI İZLE, Zenit Fenerbahçe maçı izle, Zenit FB izle şifresiz

Zenit ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamak için rövanşta karşı karşıya! Canlı olarak Zenit - Fenerbahçe maçını Sporx'te bulabilirsiniz.





ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN...







FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.



Fenerbahçe'de tek eksik: Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.



Yanal, 9 futbolcusunu kullanamayacak: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.



Santrfor görevi Ayew'e: Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.



Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.



Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp: UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.



Son 5 deplasmanda kazanamadı: Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.



Rusya'da galibiyeti yok: Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.



Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu: Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.



Fenerbahçe'nin deplasman karnesi: UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bugün deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.



Son 5 deplasmanda kazanamadı: Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.



Rusya'da galibiyeti yok: Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.



Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu: Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.



CANLI: Rusya'da Fenerbahçe, Zenit deplasmanında sahne alıyor. Zenit - Fenerbahçe maçı canlı şifresiz olarak beİN Sports'tan izlenebiliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zenit deplasmanında avantajını sürdürmek ve tur atlamak istiyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında beİN Sports 1'den (Tıkla - İzle) maçın heyecanını yaşayabilirler. Ayrıca Sporx'ten Zenit - Fenerbahçe maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.Fenerbahçe'de tek eksik: Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bugün deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı. Kaynak: Sporx.com

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