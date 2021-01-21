(CANLI İZLE) Yeni bölüm Sol Yanım full izle kesintisiz, Sol Yanım son bölüm 8. bölüm

Sol Yanım Star TV'de 21 Ocak Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek ve izleyiciler merakla bekliyor. Yeni bölümüyle Sol Yanım dizisi tek parça Star TV ekranlarında yayınlanıyor 21 Ocak 2021 Perşembe gününde. Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren televizyon izleyicilerini etkiledi ve beğenisini kazandı. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor. Sol Yanım başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. Yeni bölüm 8. bölüm olarak Sol Yanım son bölüm saati geldiğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.Babası Asena'yı kocasından para kaçırmakla suçlar. Asena da para biriktirdiğini söyleyip lafı dolandırır. Selim ise Serra'dan hayatında olmasını ister. Fakat Selim Burak'la konuşmasında Serra'ya olan aşkını gizler.Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.Sol Yanım dizisinin kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Star TV'de yayınlanan Sol yanım dizisinin oyuncuları:Özge YağızTolga MendiCemre BayselEmre BeyDefne SamyeliCansel ElçinEsra Bezen BilginDeniz BarutTaner RumeliSeda AkmanBenian DönmezFeyza CivelekTuğçe AçıkgözEcem AtalayErgül Miray ŞahinEmre DinlerOktay ÇubukAleyna ŞenYavuz PekdikerDemet GençHaydar KoyelCelal TakMurat BalcıÖzgür Cem TuğlukEfe TaşdelenAyşe KırcaHasret UsnekerDizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'da gerçekleşen çekimler genellikle BKM Stüdyolarında yapılıyor.'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.Selim, babasını affedebilecek mi? Babaannesi Berrin'in gelişi Selim ile İhsan'ın arasını düzeltmeye yetecek mi? Burak'ın Serra ve Selim'i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? Selim'in kazasının asıl sorumlusu kim?İhsan'ın kendisinden yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, babasına çok kızarak doğum günü partisini terk eder. Selim'in yaşadığı hayal kırıklığı karşısında Serra, acısını dindirmek için ona destek olur.Oğluyla barışmak için çabalayan İhsan, bir yandan da Emin'i bulmak için harekete geçer. Babasına karşı öfkesi yatışmayan Selim, karşı karşıya geldiklerinde babasına çok ağır sözler sarf eder. Selim'in babaannesi Berrin, yaşananları öğrenince apar topar İstanbul'a gelir. İhsan, Selim konusunda annesinden ağır sözler işitirken, Asena hakkındaki sert çıkışına da hayli şaşırır.Biricik, Nazlım'dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik'in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Biricik ve kız arkadaşlarından para koparmak için güç birliği yaparlar.Burak için arkadaşları tarafından hoş geldin partisi düzenlenir. Selim'e hiçbir şey olmamış gibi davranan Burak, aynı zamanda Serra'yla ilişkisini bitirmek için plan yapar. Burak, Selim'in çapkınlığını Serra'nın aklına işlerken, Biricik de Serra'yı Burak'a karşı uyarır. Burak, Serra'yı unutmuş gibi yaparken; Biricik'le Selim'in arası açılır. Bu arada Selim'in yaptığı kazanın asıl sorumlusu da ortaya çıkar.Defne Samyeli'nin başrolünde oynadığı Sol Yanım dizisi 21 Ocak Perşembe 8. bölüm youtube izle bekleniyor. Star TV Sol yanım son bölüm ile birlikte izleyiciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Saati geldiğinde Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de canlı yayın olacak.