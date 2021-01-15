(CANLI İZLE) Yeni bölüm Akrep yayını StarTV HD, Akrep 15 Ocak Pazar yeni bölüm izle
Canlı yayın Akrep dizisi bir çok hayran kitlesine ulaştı ve yaşananlar Akrep HD izle tek parça kesintisiz youtube olarak izleyebilirsiniz. 15 Ocak 2021 Cuma ekranlara gelecek olan Akrep dizisinde Evrim Alasya ve Demet Akbağ başrollerde oynuyor. Vatandaşların merak ettiği dizilerin başında gelen Akrep son bölüm StarTV HD full izle ile seyirciyle buluşuyor. Ekranların fenomen dizisi haline gelen 15 Ocak Cuma 6. bölüm Akrep StarTV HD izle full tek parça olarak yayınlanmaya başladı.
Akrep dizisinde yeni bölüm StarTV ekranlarında yayınlanacağı tarih belli oldu ve izleyenler son bölüm beklentisine girdi. Yeni bölüm Akrep 8 Ocak olarak belirlenen fragman ve tanıtım da yayınlandı. Sevilen dizi Akrep 6. bölüm tek parça canlı izle StarTV yayını 15 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Yapılan reyting ölçümlerinde de Akrep dizisi yüksek oranda izleyiciiyi kendisine çekerek son bölüm izle 6. bölüm yeni canlı izle yayın kesintisiz 6. bölüm Akrep saat kaçta? Akrep 6. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm hangi kanalda, Akrep yeni bölüm nasıl izleyebilirim?
Her Cuma gününde olduğu gibi 15 Ocak 2021 Cuma günü Akrep Star TV'de saat 20:00'de yayınlanacak.
AKREP DİZİNİN KONUSU? AKREP DİZİSİ NE ANLATIYOR ANAFİKİR
Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.
Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"
Ferda annesine, Fikret'in avucunun içinde olduğunu söylüyor. Perihan, torununa sahip çıkıyor ve annesinin gerçek yüzünü ona göstermek için Fikret'e onu yakalatıyor. Perihan kızına savaş açıyor ve Fikret de Ferda'yı evden kovuyor.
AKREP DİZİ OYUNCULARI
Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz
Perihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!