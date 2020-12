(CANLI İZLE) ShowTV Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle, 45. bölüm Kuzey Yıldızı İlk Aşk tek parça youtube (26 Aralık 2020 Cumartesi)

Yeni bölümüyle Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi günü ShowTV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Üç kızı ve hayatının aşkıyla birbirinden ilginç maceralar yaşayan bir adamın hikayesini anlatan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izle 45. bölüm 26 Aralık Cumartesi günü ShowTV'de yayınlanacak. Bu sıcacık dizide hem gülecek hem de zaman zaman duygusal anlar yaşayacaksınız. Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir? değerli bilgiler bulunuyor.Gökçe'nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe'nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur.Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?Sevlien dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Karadeniz'in Ordu şehrinde gerçekleşiyor. Doğal güzelliklerinin her an ekranlara geldiği Ordu'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır. Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar. Kuzey, bir yandan Yıldız'ın koyduğu mesafeleri aşmaya çalışırken bir yandan işini- hayatını düzene sokmaya çalışmakta, bir yandan da kızlarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır. Hem babalık, hem kocalık, hem de iş yükü Kuzey'e ağır gelse de umurunda değildir.O artık her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Hiçbir şeyin hayatını mahvetmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer sınavı, hiç ummadığı bir yerden gelecektir. Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır.Memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız'la sözlenip İstanbul'a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi ve aşkı anlatılıyor.ShowTV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan oynuyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm oyuncuları ise şu şekilde: