(CANLI İZLE) Sadakatsiz yeni bölüm 35. bölüm, son bölüm Sadakatsiz izle
Sadakatsiz 35. bölüm yeni sezon Kanal D merakla bekleniyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 20 Ekim Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 35. bölüm yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle şeklinde yapılan araştırmalarda dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar belli oldu.
Sadakatsiz 20 Ekim 2021 Çarşamba yeni sezon yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 34. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 35. bölüm yeni sezon 20 Ekim 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor.
İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. SADAKATSİZ 35. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE TIKLA SADAKATSİZ 35. BÖLÜM ÖZET
Aras ve Asya'yı yakınlaştıran şok öpücük! Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi?
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET
Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" otuz dördüncü bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...