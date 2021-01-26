(CANLI İZLE) Kim elendi Survivor 2021 26 Ocak Salı, elenen yarışmacı Survivor kesintisiz izle
Yeni bölüm Survivor kim elendi? Survivor kim gitti 2021, Survivor haftanın elenen yarışmacısı eleme konseyi detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz. Survivor haftanın yeni bölümünde kim elendi, Survivor eleme konseyinde kimin adı yazılacak ve kim gidecek merakla bekleniyor. Vatandaşlar bu hafta Survivor'da kim elenecek, Survivor eleme gecesinde kim veda edecek bilgileri yer alıyor. Elenen yarışmacının adaya veda edeceği yeni bölüm 26 Ocak 2021 Salı günü yayınlanacak.
En az oy alan yarışmacılar eleme adayı olarak ortaya çıktı, Survivor kim elendi, Survivor bu hafta elenen yarışmacı, yeni bölüm Survivor kim elendi, elenen yarışmacı kim olarak düşünülüyor. Yeni bölüm Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile birlikte Survivor kim elendi heyecanlı yaşanacak. Yarışmada bilindiği gibi geçen hafta 2 yarışmacı diskalifiye edilmişti ve şimdi ismi en çok yazılan yarışmacılardan elenen isimler ortaya çıkacak.
Survivor elenen yarışmacının belli olacağı yeni bölüm 26 Ocak Pazar saat 20:00'de TV8 canlı yayın olacak.
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler takımı konseyde oy kullandı ve eleme adaylarının ilki belli oldu. Eleme adayı olarak Gönüllüler takımının yaptığı oylamada Aleyna ismi çıktı. Survivor Aleyna haftanın ilk eleme adayı olarak 1. eleme adayı oldu.
SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM?
Kıran kırana geçecek dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım için ada konseyinde ilk olarak SMS halk oylaması yapıldı. Sonrasında takım içi oylamaya geçildi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları sırayla giderek potaya gidecek ismi yazdılar. Ada oylaması sonrasında Acun Ilıcalı, oyları tek tek açarak ismi yazılan yarışmacıların isimlerini söyledi. Adı en çok yazılan İlayda, Ünlüler takımının gitme adayı oldu.
SURVIVOR DİSKALİFİYE OLAN İKİ YARIŞMACI
Diskalifiye olduğu açıklanan isim Meryem oldu. Survivor Meryem, geçen sezon sağ dizini sakatlamış ve devamında erken veda etmek zorunda kaldı. Bu sene ise sol dizinin sakatlayan ve ameliyat olmak zorunda kalan Meryem, Survivor 2021'de erken veda etti. Survivor'da bir hafta önce bir isim daha diskalifiye olmuştu. Ünlüler takımından Cemal Hünal sakatlığı nedeniyle diskalifiye edilmişti.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu bir kez daha takımlar arasında büyük bir kapışmaya sahne oldu. Oyunun başında Ünlüler ile Gönüllüler arasında sert atışmalar yaşandı. iki takımın da uyarılması sonrasında yarışmacılar oyuna döndü. Oyun, iki takım arasında gitti geldi. Bir Ünlüler bir Gönüllüler şeklinde geçen oyununda son ana kadar heyecan doruktaydı. Finaldeki atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmesi gerekiyordu. Bu şekilde oynanan oyunda skor 8-8 oldu. Önce Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZET
SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda Ünlülerde İsmail ile Merve, Gönüllüler takımında Reşat ile Ayşe kapıştı. Son atışlarda sağ ve sola üçer olmak üzere altı başarılı atışın yapılması gerekiyordu. Atıcılar ile İsmail ve Reşat oldu. Nefeslerin tutulduğu ve müthiş temponun ekrana geldiği oyunda atışlarda İsmail başarılı atışları ile Ünlüler takımına dokulmazlığı getirdi.
Survivor'da dokunulmazlık oyunu bir kez daha takımlar arasında büyük bir kapışmaya sahne oldu. Oyunun başında Ünlüler ile Gönüllüler arasında sert atışmalar yaşandı. iki takımın da uyarılması sonrasında yarışmacılar oyuna döndü. Oyun, iki takım arasında gitti geldi. Bir Ünlüler bir Gönüllüler şeklinde geçen oyununda son ana kadar heyecan doruktaydı. Finaldeki atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmesi gerekiyordu. Bu şekilde oynanan oyunda skor 8-8 oldu. Önce Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda Ünlülerde İsmail ile Merve, Gönüllüler takımında Reşat ile Ayşe kapıştı. Son atışlarda sağ ve sola üçer olmak üzere altı başarılı atışın yapılması gerekiyordu. Atıcılar ile İsmail ve Reşat oldu. Nefeslerin tutulduğu ve müthiş temponun ekrana geldiği oyunda atışlarda İsmail başarılı atışları ile Ünlüler takımına dokulmazlığı getirdi.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZET FULL TEK PARÇA
SURVIVOR YENİ BÖLÜM YARIŞMALARI ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER 2021
Survivor 2021 yarışmacıları kimler olacak diye yapılan tahminler ve açıklamalar merakla takip ediliyor. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosu kimler, Survivor 2021 kimler yarışmacı olacak? diyerek soru üzerine soru soruluyor.
SURVIVOR YARIŞMACILARI KİM?
Survivor 20201 yarışmacısı olacak kişiler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni sezon 2021 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Sena, Ayşe, Reşat, Steven, Aleyna, Poyraz olarak açıklandı.
SURVIVOR FİNAL NE ZAMAN?
Survivor yarışması 2021 Ocak ayında başladı. Acun Ilıcalı tarafından yarışmanın final yapacağı tarih henüz açıklamadı. Final ne zaman açıklandıktan sonra haberimizden okuyabilirsiniz.
SURVIVOR 2021 ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor yarışmasında şampiyon olan birinci yarışmacıya hangi ödül verileceği merak konusu. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan Survivor yarışmasında ödülü 500 Türki Lirası'ydı.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Adeta iki takım arasında gitti geldi. Heyecan dolu mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Yarışmacılar parkurda takımları adına son nefeslerini verene kadar adeta mücadele etti. Kafa kafaya giden dokunulmazlık oyunu Survivor 24 Ocak Pazar saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak.