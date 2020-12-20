Canlı izle Kefaret son bölüm yeni link, Pazar saat 20:00 Kefaret izle canlı
Büyük hayran kitlesine sahip Kefaret FOX TV ekranlarında yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. Zülfü Livaneli'nin romanından gerçek hayat uyarlaması olan Kefaret son bölüm ile birlikte Kefaret yeni bölüm 20 Aralık Pazar canlı izle seçenekleri ile izleyicisini bekliyor.
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor. Bugün 20 Aralık Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle Kefaret son bölüm FOXTV detayları.
Kefaret FOXTV'de her pazar akşamı olduğu gibi 20 Aralık 2020 Pazar tarihinde saat 20:00'de yayınlanacak.
KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 5. BÖLÜM KEFARET ÖZETİ
Münevver'in Ahmet'e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet'in öfkesi Münü'ye patlar. Melisa'nın babasına yakalanan Can'ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem'in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet'in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep'in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif'in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.
KEFARET DİZİ KONUSU
Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.
KEFARET KÜNYESİ
Tür: Dram Yapim Şirketi: 25 Film Yapimci: Koray Şahin & Fırat Parlak Yönetmen: Mesude Erarslan Senaryo: Mahinur Ergun & Melih Çam Uygulayici Yapimcı: Arzu Ersan Deligöz Müzisyen: Saki Çimen & Uğur Ateş Görüntü Yönetmeni: Necmettin Akdeniz Sanat Yönetmeni: Emİne İnan Yildir Styling (Stil Danişmanı): Nilay Koçak Meral Kostüm Sorumlusu: Özgen Ece Hendek
OYUNCU KADROSU KEFARET
Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.