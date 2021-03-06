(CANLI İZLE) Kefaret 16. bölüm FOX TV yayını HD kesintisiz tek parca

FOXTV Kefaret dizisi 16. bölüm canlı izle detayları belli oldu ve resmi olarak açıklandı. Kefaret 16. bölüm 7 Mart Pazar FOX canlı yayın olarak izlenebilecek. İzle Kefaret yeni bölümünde yaşanacak yeni gelişmeler bulunuyor. Yeni bölüm Kefaret Fox TV ekranlarında izleyicisiyle bu hafta da Pazar günü buluşuyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrol olduğu Kefaret 16. bölüm dizinin heyecanlı anlarını yansıtacak.

06 Mart 2021 22:46
(CANLI İZLE) Kefaret 16. bölüm FOX TV yayını HD kesintisiz tek parca
Yeni bölümüyle Kefaret 7 Mart Pazar günü yayınlanıyor ve bu bölümde heyecanlı anlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 16. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. İzle Kefaret Pazar FOX 7 Mart Pazar büyük hayran kitlesine sahip Kefaret yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. 

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Kefaret 16. bölüm 7 Mart 2021 Pazar tarihinde ve saat 20:00'de FoxTV'de yayınlanacak.

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KEFARET 16. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

 

KEFARET 16. BÖLÜM KONUSU

Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmektedir. Ahmet, Arzu ile tutkulu bir birlikteliği sürdürürken Meltem kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektif tutar. Sinan, Cansu'yu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Ahmet, Arzu'nun daha fazla suça bulaşmasını engellemek için Sinan ile iş birliği yapar. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve bütün planları alt üst eder. KEFARET DİZİ KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.



KEFARET YÖNETMENİ, SENARYOSUNU KİM YAZDI?

Tür: Dram
Yapim Şirketi: 25 Film
Yapimci: Koray Şahin & Fırat Parlak
Yönetmen: Mesude Erarslan
Senaryo: Mahinur Ergun & Melih Çam
Uygulayici Yapimcı: Arzu Ersan Deligöz
Müzisyen: Saki Çimen & Uğur Ateş
Görüntü Yönetmeni: Necmettin Akdeniz
Sanat Yönetmeni: Emİne İnan Yildir
Styling (Stil Danişmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Özgen Ece Hendek

OYUNCU KADROSU KEFARET

Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.



KEFARET FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kefaret full 7 Mart 2021 Pazar günü saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.

Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 7 Mart Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 16. bölüm izle seçenekleri bulunuyor. 
KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.

KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ, KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür. Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir. Emniyette Arzu'nun Cansu'yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir.  Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE


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