Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir hazırlık maçı yapıyor.
Galatasaray'ın ilk 11'i
İsmail Çipe, Yusuf Erdem Gümüş, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Assunçao, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Ryan Babel
CANLI SKOR;
İKİNCİ YARI
GALATASARAY 3-2 TUZLASPOR
GOL: BABEL 7', OĞULCAN 18', ÖMER BAYRAM 55' - SEDAT 36', AHMET 49'
CANLI İZLE | GALATASARAY - TUZLASPOR
Galatasaray'ın ilk 11'i
İsmail Çipe, Yusuf Erdem Gümüş, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Assunçao, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Ryan Babel
CANLI SKOR;
İKİNCİ YARI
GALATASARAY 3-2 TUZLASPOR
GOL: BABEL 7', OĞULCAN 18', ÖMER BAYRAM 55' - SEDAT 36', AHMET 49'
CANLI İZLE | GALATASARAY - TUZLASPOR