CANLI İZLE | Galatasaray - Tuzlaspor

Galatasaray, bugün Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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CANLI İZLE | Galatasaray - Tuzlaspor
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09 Ekim 2021 16:07
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir hazırlık maçı yapıyor.

Galatasaray'ın ilk 11'i

İsmail Çipe, Yusuf Erdem Gümüş, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Assunçao, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Ryan Babel

CANLI SKOR;

İKİNCİ YARI

GALATASARAY 3-2 TUZLASPOR

GOL: BABEL 7', OĞULCAN 18', ÖMER BAYRAM 55' - SEDAT 36', AHMET 49'

CANLI İZLE | GALATASARAY - TUZLASPOR


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