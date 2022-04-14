CANLI İZLE | Galatasaray - Dinamo Kiev

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Nef Stadı'nda "Barış için maç" sloganıyla karşılaşıyor.
Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan karşılaşmaya UEFA da destek veriyor.
CANLI
GALATASARAY: 0
DİNAMO KİEV: 2
Gol: 14' Buyalskyy
Gol: 28' Besedin
CANLI İZLE | GALATASARAY - DİNAMO KİEV
Galatasaray'ın ilk11'i:
Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Morutan, Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper, Arda Turan, Halil
Dinamo Kiev'in ilk 11'i:
Buschan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivcsrenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tygankov, Buyalskyi, Antiukh, Besedin.
Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan karşılaşmaya UEFA da destek veriyor.
CANLI
GALATASARAY: 0
DİNAMO KİEV: 2
Gol: 14' Buyalskyy
Gol: 28' Besedin
CANLI İZLE | GALATASARAY - DİNAMO KİEV
Galatasaray'ın ilk11'i:
Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Morutan, Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper, Arda Turan, Halil
Dinamo Kiev'in ilk 11'i:
Buschan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivcsrenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tygankov, Buyalskyi, Antiukh, Besedin.