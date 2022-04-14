CANLI İZLE | Galatasaray - Dinamo Kiev

Galatasaray, Ukrayna-Rusya savaşında zarar gören çocuklar için Dinamo Kiev ile özel maçta karşı karşıya geliyor.

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CANLI İZLE | Galatasaray - Dinamo Kiev
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14 Nisan 2022 16:14
Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Nef Stadı'nda "Barış için maç" sloganıyla karşılaşıyor.

Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan karşılaşmaya UEFA da destek veriyor.

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GALATASARAY: 0
DİNAMO KİEV: 2
Gol: 14' Buyalskyy
Gol: 28' Besedin

CANLI İZLE | GALATASARAY - DİNAMO KİEV



Galatasaray'ın ilk11'i:

Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Morutan, Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper, Arda Turan, Halil



Dinamo Kiev'in ilk 11'i:

Buschan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivcsrenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tygankov, Buyalskyi, Antiukh, Besedin.

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