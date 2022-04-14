CANLI İZLE | Galatasaray - Dinamo Kiev

CANLI

GALATASARAY: 0

DİNAMO KİEV: 2

Gol: 14' Buyalskyy

Gol: 28' Besedin



CANLI İZLE | GALATASARAY - DİNAMO KİEV





Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Nef Stadı'nda "Barış için maç" sloganıyla karşılaşıyor.Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan karşılaşmaya UEFA da destek veriyor.Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Morutan, Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper, Arda Turan, HalilBuschan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivcsrenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tygankov, Buyalskyi, Antiukh, Besedin.