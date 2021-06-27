CANLI İZLE: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı şifresiz

Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını bugün oynuyor.
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşıyor.CANLI SKOR (1. YARI)GALATASARAY: 0DİNAMO BÜKREŞ: 0CANLI İZLE GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ
GALATASARAY 11'i
Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa
Yedekler:
İsmail, Emre Taşdemir, Işık Kaan, Süleyman, Emin, Abdussamed, Erkan, Arda, Yunus, Sekidika, Ali Yavuz, Gökay
Kaynak: Sporx.com