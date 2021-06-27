CANLI İZLE: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı şifresiz

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

27 Haziran 2021 18:04
CANLI İZLE: Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı şifresiz
Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını bugün oynuyor.
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR (1. YARI)

GALATASARAY: 0
DİNAMO BÜKREŞ: 0

CANLI İZLE GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ


GALATASARAY 11'i

Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa

Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Işık Kaan, Süleyman, Emin, Abdussamed, Erkan, Arda, Yunus, Sekidika, Ali Yavuz, Gökay




 

Kaynak: Sporx.com

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